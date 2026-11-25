Un joven de 19 años fue detenido en La Plata , acusado de robar una motocicleta estacionada en el barrio San Carlos. La captura fue realizada por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) tras una investigación de varios meses que permitió identificarlo como presunto responsable del hecho.

El hecho que dio inicio a la causa ocurrió el 24 de mayo de 2026 , en la calle 42 entre 140 y 141 . Según la denuncia, un hombre de 32 años dejó su Motomel CX150 azul sobre la vereda , asegurada con una traba de volante y una linga. Cuando regresó pocos minutos más tarde, advirtió que el vehículo ya no estaba.

Las cámaras de seguridad mostraron que el sospechoso habría forzado la traba del manubrio y hecho un puente en los cables de encendido para arrancar la moto sin llave. Con ese método, logró retirarse del lugar a bordo del vehículo antes de que el dueño advirtiera el robo.

Las imágenes no solo aportaron datos sobre la maniobra, sino que también permitieron seguir parte de la ruta de fuga. Esa información se complementó con declaraciones testimoniales y otras tareas de campo desarrolladas por la DDI La Plata , que finalmente identificó a un joven como presunto responsable del robo.

De acuerdo con la información publicada por El Día , las pruebas reunidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal y derivaron en una orden de captura , librada el 1 de octubre. La búsqueda demandó tiempo porque el imputado no contaba con una residencia estable , por lo que los agentes realizaron recorridas discretas en distintos sectores de la ciudad.

El operativo se concretó cuando el sospechoso fue localizado a pie en la calle 141, entre 44 y 45. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros. Tras su detención, quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación fue caratulada como robo calificado y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Mennucci. También interviene el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi.

Tras el procedimiento, la fiscalía interviniente avaló las actuaciones policiales y solicitó que el acusado continuara detenido . También dispuso su traslado, junto con las actuaciones judiciales, para que prestara declaración indagatoria.

Según la información publicada por 0221 , el joven registra cinco investigaciones penales previas : dos por robo agravado de vehículos dejados en la vía pública, dos por robo simple y una por amenazas. Esos expedientes corresponden a hechos ocurridos entre junio de 2025 y octubre de 2026. La responsabilidad del acusado en cada una de esas causas deberá ser determinada por la Justicia.

La declaración indagatoria constituye una instancia del proceso en la que el acusado puede conocer formalmente la imputación y ejercer su derecho de defensa. A partir de esa medida, la fiscalía puede requerir nuevas diligencias o definir los pasos siguientes de la investigación, mientras que el juzgado de garantías interviene en el control de las decisiones que afecten derechos del imputado.

La carátula de robo calificado es provisoria y puede ser revisada durante la investigación, según las pruebas que reúna la fiscalía y las decisiones judiciales posteriores. Si esa calificación se mantiene y hubiera una condena, el artículo 167 del Código Penal prevé una pena de tres a diez años de prisión cuando el robo contempla alguna de las circunstancias agravantes establecidas por la ley.

Por el momento, el expediente busca determinar las circunstancias de la sustracción de la motocicleta y la eventual responsabilidad penal del detenido. Tampoco se informó si el vehículo fue recuperado o si existen otras personas vinculadas con el hecho.

Fuente: Infobae