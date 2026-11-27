Robledo Puch, el preso más antiguo de Argentina: Por qué sigue sin poder salir

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Carlos Eduardo Robledo Puch lleva más de cinco décadas detenido y continúa sin obtener la libertad. El hombre conocido como el "Ángel de la Muerte", de 74 años, recibió una condena de reclusión perpetua con una accesoria por tiempo indeterminado, una de las particularidades que condicionan su situación judicial.

Detenido desde febrero de 1972, su caso se convirtió en uno de los más excepcionales de la historia penal argentina. Aunque transcurrieron décadas desde su condena, distintos informes sobre su comportamiento, su estado psicológico y la posibilidad de reinserción social siguen siendo determinantes a la hora de evaluar sus pedidos.

El 27 de noviembre de 1980, la Cámara de Apelaciones de San Isidro lo condenó a reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Durante el proceso judicial, que se extendió durante varios meses, uno de los puntos centrales fue la evaluación de su salud mental y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. El tribunal concluyó que tenía plena capacidad para entender lo que hacía.

Una condena con una accesoria excepcional

La condena de Robledo Puch incluye la accesoria prevista en el artículo 52 del Código Penal, que establece una medida de reclusión por tiempo indeterminado en determinados casos.

Especialistas en derecho penal explicaron que esta disposición constituye uno de los principales obstáculos para que pueda acceder a la libertad. La posibilidad de que un juez disponga su egreso depende de evaluaciones y decisiones judiciales específicas, entre ellas los informes del Servicio Penitenciario.

Los informes que frenaron sus pedidos de libertad

A lo largo de los años, Robledo Puch presentó distintos planteos para abandonar la cárcel, entre ellos pedidos de libertad condicional y de prisión domiciliaria. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas.

En uno de los intentos de avanzar con un eventual egreso, las evaluaciones posteriores y las condiciones del lugar propuesto para continuar detenido fuera de la cárcel fueron determinantes para que la medida no prosperara.

Los informes psicológicos y psiquiátricos, junto con las observaciones sobre su comportamiento, fueron algunos de los argumentos considerados en las decisiones judiciales.

También se evaluaron las condiciones de una vivienda en San Nicolás que había sido propuesta para alojarlo, así como la posibilidad de contar con un entorno de acompañamiento adecuado.

Su situación actual dentro del sistema penitenciario

En 2019 fue trasladado al complejo penitenciario de Olmos, luego de atravesar un problema de salud que requirió una intervención quirúrgica.

Actualmente permanece alojado en la Unidad Penitenciaria 26, un establecimiento de régimen semiabierto, donde las condiciones de alojamiento son diferentes a las de las cárceles tradicionales.

Los informes sobre su comportamiento describieron algunas actividades cotidianas, aunque también señalaron dificultades en su conducta y la ausencia de una estructura familiar sólida que pueda acompañar un eventual proceso de reinserción.

A más de 54 años de su detención, su situación continúa siendo objeto de análisis judicial y penitenciario, sin que hasta el momento haya prosperado ninguno de sus planteos para recuperar la libertad.