ZONALES

Dos cuatriciclos Yamaha Raptor 700 fueron robados de un complejo de departamentos de Villa Gesell, donde sus propietarios se encontraban alojados durante el fin de semana. Los damnificados ofrecen una recompensa de cinco millones de pesos por cada vehículo que pueda ser recuperado.





Los jóvenes habían llegado a la ciudad el viernes cerca de la medianoche y alquilaron un complejo ubicado en la zona de Alameda 205 y calle 310. El sábado salieron a recorrer los médanos con los cuatriciclos y, por la noche, regresaron al alojamiento para cambiarse antes de salir al centro.





Sin embargo, cuando volvieron al complejo, descubrieron que los dos vehículos ya no estaban. Los rodados habían quedado guardados en el fondo del terreno y, de acuerdo con la denuncia, los autores del robo cortaron el candado que aseguraba la cadena con la que estaban amarrados.





Se trata de dos Yamaha Raptor 700, ambos de color azul y prácticamente idénticos. La principal diferencia para reconocerlos está en la funda del asiento: solamente uno tiene una inscripción con la marca Yamaha.





El hecho fue denunciado por uno de los propietarios, de 30 años. Según consta en las actuaciones, no hay cámaras de seguridad en el lugar y los cuatriciclos no cuentan con seguro contra robo. La investigación quedó a cargo de la UFID N.º 6, con intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell.





A través de una publicación difundida en la página de Facebook Enduro del Verano Villa Gesell, los damnificados solicitaron colaboración para recuperar los vehículos y ofrecieron una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno.





Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse directamente con los propietarios a los teléfonos 11-2571-7341, 11-3378-8545 y 11-3409-8503.