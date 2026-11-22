Un día después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana , River tuvo que dar la cara en el Monumental y sacó adelante un partido duro. Le ganó 3-1 a Lanús , su viejo karma en los mano a mano, y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura . Así, a pesar de su irregularidad en el juego, el sueño de coronarse en un año difícil todavía está latente.

No hubo reproches en las tribunas y los hinchas, que alentaron los 90 minutos , se fueron del Monumental a puro canto. Tampoco faltaron los ya clásicos insultos a Claudio Chiqui Tapia . Hubo apoyo y respaldo a los jugadores.

Y adentro de la cancha, el equipo respondió. Sobre todo, Thiago Almada , que hizo dos goles y participó del restante.

River necesitaba de Almada y, más allá de sus habituales lagunas, el ex Atlético de Madrid inició el camino de la victoria haciéndose cargo de la ejecución de un penal y la selló con un zurdazo tras una contra comandada por Tobías Andrada . En el medio, ejecutó un tiro libre que dio en el palo izquierdo y Andrada capturó el rebote para mandar la pelota a la red.

La victoria de River fue justa porque buscó más que su rival. Aun en sus desequilibrios futbolísticos o en momentos en los que se quedó físicamente, fue siempre para adelante. Mientras que el conjunto de Pellegrino , que cerró una segunda parte del año muy floja, se replegó demasiado y apostó por sostener el empate que había conseguido en el primer tiempo.

River tuvo altibajos en el juego. Fue de mayor a menor en la primera parte y de menor a mayor en el segundo tiempo. Salió a jugar con intensidad y desde el primer instante tomó la pelota y se hizo dueño del partido. Esa alta posesión enseguida la tradujo en llegadas. Acuña tiró un centro para la aparición de Giovanni González , que le bajó la pelota a Otamendi y el defensor campeón del mundo le pifió en el área chica. Pero tendría revancha el marcador central unos minutos más tarde, cuando Izquierdoz le hizo un insólito penal , de bruto, que Dóvalo tardó en cobrar, pero le avisaron por auricular que no había ninguna duda, ya que fue una clara infracción. Thiago Almada le pegó fuerte y rasante y fue a festejar con los hinchas que estaban en la Centenario baja .

Un ratito más tarde, Acuña desbordó y Andrada cabeceó cerca. Parecía que River dejaba sus sombras atrás y se llevaba por delante a un Lanús que lucía apático. Pero no. Empezó a bajar la marcha y el Granate creció.

El equipo de Pellegrino se adelantó en el campo de juego y empezó a presionar más arriba y a conectarse. Peña recuperó alto y dejó solo a Allan Wlk , pero Beltrán le detuvo el mano a mano. Y luego armaron una gran jugada con muchos pases por la derecha. Medina le ganó la espalda a Acuña y tiró un centro atrás para que Carrera estampara el empate .

El final del primer tiempo entregó una imagen muy diferente a la del inicio. Un River desorientado, que perdía pelotas fácilmente, y un Lanús más agrandado, que se fue mejor al descanso.

River entró en un letargo prolongado. Tan nublado estaba que Carrera no hizo el segundo por centímetros después de una falla de Andrada , que hacía doble función al ser rueda de auxilio del juvenil Espíndola . En ese momento, la gente se levantó en las tribunas y el aliento fue incesante.

Ponzio movió el banco. Pero las primeras variantes fueron figurita por figurita. Ortega por Acuña, lesionado, y Driussi por Lucas Beltrán , que no tuvo peso y también tenía una molestia.

River necesitaba más de Almada y Thiago apareció con el tiro libre que dio en el palo, tras una falta insólita que Marcelino Moreno le hizo a Ortega en el borde del área, y el gol que selló la victoria cuando el partido había entrado en zona de suspenso. Es que River tuvo un par de chances antes como para liquidarlo, pero por cuestión de centímetros no pudo hacerlo con Driussi y luego de un desborde de Giovanni González , el lateral derecho que cumplió. Aunque también se lo pudieron empatar: Rivero sacó casi en la línea un remate de Sepúlveda y Besozzi se lo perdió tras una salida a destiempo de Beltrán .

Después del tercer gol , River se tranquilizó y disfrutó de una victoria en un partido pesado, porque se trataba de eliminación directa , ante un Lanús al que no vencía en un mata-mata desde 1932 , y horas después de que su eterno rival volviera a conquistar un título internacional.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín