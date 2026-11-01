Riquelme, feliz por el triunfo en el superclásico: los elogios a Arruabarrena y el particular consejo a los jugadores

Boca sigue de fiesta . En la Bombonera, derrotó a River por 1 a 0 en el superclásico y atraviesa un presente repleto de ilusiones. Se clasificó a la próxima Copa Libertadores, pero lo mejor está por venir por estar firme en todos los frentes: tiene la posibilidad de ganar la Tabla Anual, la Copa Argentina, en la que está en semifinales y la Sudamericana, en la que tendrá la final el próximo 21 de este mes.

Tras la victoria de este domingo y de todas las voces relacionadas al mundo Xeneize, también habló Juan Román Riquelme . El presidente declaró en TyC Sports y se mostró muy feliz por la victoria en el superclásico, pero cauto por el momento del club. Les agradeció a los hinchas, no entró en polémica con el arbitraje y elogió el trabajo de Rodolfo Arruabarrena y de todos los futbolistas, a quienes les aconsejó que disfruten y festejen para afrontar lo que viene de la mejor manera.

“Día largo porque se jugó temprano, pero contento porque pudimos ganar. Hemos logrado clasificarnos a la Libertadores, que es importante y a seguir con la ilusión ”, dijo en primer lugar Riquelme.

Luego contó que atraviesa por su mente con este momento con respecto a la gente y a todo el plantel: “Da alegría ver al hincha con tanta ilusión. El cuerpo técnico y los jugadores merecen pelear por todo porque se entrenan y cuando los resultados no se dan son los que más sufren y los que más críticas sufren . Que hoy se encuentren en esta situación me da alegría. También quiero agradecerle al cuerpo técnico anterior”.

🗣️ "ES DIFÍCIL ANALIZAR A LOS DEFENSORES DE BOCA PORQUE ELLOS NO ATACARON NUNCA..." 🔵🟡 La respuesta de Juan Román Riquelme al ser consultado sobre la dupla central de Xeneize, mano a mano con TyC Sports. pic.twitter.com/HFgHlRZGni

El Vasco es el gran artífice del gran presente futbolístico de Boca y junto con el equipo siguió llenándolos de elogios: “ Rodolfo y su equipo están haciendo un trabajo muy bueno . Siempre se necesita ganar. La gente quiere festejar. Lo ideal sería hacerlo seguido, a veces cuesta, pero siempre hay que estar ilusionado. Todos están haciendo un gran trabajo. A Rodolfo lo conozco hace mucho, a Markic también, y los jugadores, que son los más importantes, hacen un gran esfuerzo. Leandro y Villa se lesionaron y están jugando. Velasco también, hoy apareció Belmonte. La verdad que los chicos se merecen todo”.

Con respecto a la victoria del superclásico, sabe que el resultado estuvo bien, aunque sin haber sido el mejor partido del equipo: “ Boca fue un justo ganador . Es complicado decir que se ganó un clásico jugando bien, siempre terminan siendo luchados, pero Boca fue merecedor del triunfo. No hubo muchas situaciones de gol, pero nosotros tuvimos más. La expulsión nos hizo adueñarnos de la pelota, cuando ellos sacan al delantero nos dieron más tranquilidad y puede que no fuimos muy claro, después del gol de Di Lollo el partido se puso a nuestro favor. Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que llegó”.

Varias fueron las polémicas en el superclásico y quedó evidenciado en las declaraciones del presidente de River Stefano Di Carlo y de los extitulares Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito . Sin embargo, no quiso opinar al respecto y dio su opinión sobre la roja de Martínez Quarta : “Yo puedo hablar de mi club. No tengo redes. La expulsión es expulsión, el 9 se iba para el arco. No importa si la jugada es al segundo a los 15, a los 70 o a los 90. Es expulsión clarísima y estamos todos de acuerdo . Después de eso fuimos claros ganadores del clásico. Boca ganó, no sufrió, no defendió porque fue dueño del partido aunque nos faltó claridad”.

Con respecto a las demás jugadas, dejó en claro lo que piensa cada vez que se genera polémicas sobre un arbitraje en un partido muy importante: “ El que pierde siempre va a pedir , es así. Nosotros ganamos y conseguimos algo importante para el club, que es lo que queremos cada temporada. El fútbol argentino tiene mucho de eso, cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro. Yo pienso en el próximo partido, Defensa y Justicia tiene un gran equipo. En la misma respuesta, aprovechó para elogiar al hincha de Boca: Dejame decirles que estoy orgulloso de ser hincha de Boca, el recibimiento de hoy fue impresionante. El hincha de Boca es único”.

Boca viene de sacar grandes resultados en partidos importantes como contra San Pablo y Vasco da gama en Brasil, también ante Racing en la Copa Argentina y en el resto de los clásicos. Sobre esto, fue consultado si este equipo sabe jugar esa clase de encuentros, pero dejó en claro su opinión: “No sé si sabíamos jugar o no, sí pienso que el fútbol tiene momentos, los vas sintiendo. Creo que este grupo de jugadores, con los nuevos, necesitaban comenzar a ganar los mano a mano, porque veníamos de ganar superclásicos, les ganamos acá, les ganamos allá. Después nos costaron los otros mano a mano. Cuando quedamos afuera contra la Católica el grupo aprendió. Después del día de Racing hubo más confianza, también ilusión y cuando esta eso parece que todo es posible”.

🗣️ "VILLA ES EL MEJOR JUGADOR DEL FÚTBOL ARGENTINO" ✍️ Firma: Juan Román Riquelme, mano a mano con TyC Sports pic.twitter.com/CctplyVwNT

River no atraviesa una gran temporada y la consulta de uno de los periodistas fue sobre qué pasaría si fuese Boca el que esté pasando por el mal momento. Riquelme, una vez más, evitó hablar del Millonario: “ No pienso en lo que pasa en nuestro equipo rival . Sólo puedo opinar de nuestro club y lo hacemos con mucha felicidad. Somos muy responsables, queremos que el hincha esté contento, sabemos que no es fácil, pero hoy tenemos que pensar en cada partido. Cuando termine el partido con Defensa pensaremos en la Copa Argentina y así hasta el final. Las críticas hacia nosotros no son las mismas, eso está claro, pero son las reglas del juego. Estamos por el buen camino y tenemos ilusión, de eso se trata”.

Por otro lado, habló del buen momento que pasan los delanteros del plantel y una vez más se refirió a Sebastián Villa como “el mejor jugador del fútbol argentino”. Además, agregó: “El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada porque tenemos muchos chicos que le pegan bien a la pelota. El domingo pasado ganamos con un centro de Villa, hoy ganamos con un centro de Villa, en el Maracaná ganamos por una asistencia de Villa”. También se refirió a los demás atacantes del equipo: “Lo de Flores es entendible porque arrancó en primera jugando de maravilla, pero va a tener algún bajón, si tiene la suerte de que el equipo siga ganando, va a tener más confianza. Merentiel es de los más importantes del equipo, Valencia nos ha clasificado contra Racing. Estamos felices con ellos. Si competimos por todo es porque están haciendo las cosas bien”.

Por último, les dejó un consejo a los jugadores en este momento pleno y de confianza para todo lo que se le viene a una institución que está cerca de lograr muchos objetivos: “Tienen que disfrutar de haber ganado el superclásico, comer asado, tomar cerveza, un vino, salir a bailar...hoy se disfruta, hoy la mitad del países está feliz porque ganó boca y mañana a pensar en el rival que viene, Defensa y Justicia, después pensar en Banfield. Esto es un juego, se necesita suerte también”.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación