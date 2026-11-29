La venta de entradas para los partidos de la Selección Argentina tiene un esquema de comisiones que involucra a una empresa vinculada a María Florencia Sartirana , esposa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , según reveló una investigación periodística de La Nación.

De acuerdo a un contrato al que accedió el diario, la firma WICCA SAS percibe el 2% de la recaudación bruta de cada encuentro que el equipo nacional disputa como local desde 2023.

El acuerdo fue firmado el 24 de enero de ese año entre la AFA y Mastea 123 SA , que opera bajo el nombre comercial Deportick y está vinculada al empresario Javier Faroni , ex diputado massista y productor teatral. El documento, de 18 páginas, fue suscripto por el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, el entonces secretario general Víctor Blanco y Faroni, en representación de la empresa.

La cláusula octava del contrato establece una comisión del 9% sobre la recaudación total de cada partido , más IVA, por los servicios de comercialización de entradas. Sin embargo, la cláusula decimoprimera dispone que ese porcentaje se distribuye entre dos firmas: un 7% para Mastea 123 SA y el 2% restante para WICCA SAS , en concepto de tareas de logística y asesoramiento integral.

De esta manera, la sociedad que preside Sartirana quedó incorporada al circuito de ingresos generado por la venta de entradas de los partidos de la Selección argentina en el país. El contrato fue secuestrado por la Justicia durante los allanamientos realizados en las oficinas de la AFA.

WICCA SAS fue constituida en 2019 y, según los registros comerciales citados en la investigación, Sartirana figuraba inicialmente como administradora suplente. En 2020 fue reemplazada por Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino, mientras que también ingresó Olga Marina Delgado, vinculada a otras sociedades relacionadas con el dirigente. En 2024, Sartirana asumió la presidencia de la firma.

La firma también fue mencionada en la investigación sobre la propiedad de una mansión en Pilar , en la que se analizaron movimientos societarios y gastos vinculados a inmuebles. De acuerdo con información citada en la causa, la firma habría sido utilizada para pagar expensas de propiedades ubicadas en un barrio privado.

Desde la firma del contrato, la Selección argentina masculina disputó 18 partidos como local, entre amistosos y encuentros por Eliminatorias . El volumen de las recaudaciones permite dimensionar el alcance de las comisiones previstas en el acuerdo.

Uno de los encuentros de mayor recaudación fue la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental , en octubre pasado. Según estimaciones citadas por La Nación, el partido habría generado ingresos superiores a los US$ 13 millones . Sobre ese monto, WICCA habría tenido derecho a percibir alrededor de US$ 260.000 , mientras que Deportick habría recibido unos US$ 910.000, antes de impuestos y costos operativos.

Otro de los encuentros con una recaudación elevada fue el clásico ante Brasil, disputado en marzo de 2025, que habría superado los US$ 15 millones .

El contrato establece que, después de cada partido, Deportick debe presentar una liquidación con la cantidad de entradas vendidas, los medios de pago utilizados y el total recaudado. Esa información permitiría determinar con precisión los montos que percibe cada firma, aunque las liquidaciones no fueron difundidas públicamente.

Deportick se quedó con la comercialización de las entradas de la Selección en 2023, después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar. Antes de ese acuerdo, la venta de tickets había pasado por otras empresas del sector.

La firma también estuvo a cargo de la comercialización de entradas para el Mundial Sub 20 disputado en Argentina en 2023. En ese caso, el contrato contemplaba una comisión del 10% para la empresa y la posibilidad de recurrir a subcontratistas, aunque no mencionaba específicamente a WICCA SAS.

El acuerdo entre la AFA y Deportick para la venta de entradas vence el 31 de diciembre de este año. La continuidad del esquema dependerá de la decisión que tome la dirigencia de la entidad, que deberá resolver si mantiene el contrato con la empresa y el mecanismo de distribución de comisiones que incluye a la sociedad vinculada a la esposa de su tesorero.

Fuente: Clarín