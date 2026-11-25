La Cámara Federal porteña reabrió hoy una causa contra Flavio Caputo y Rosana Pía Caputo —hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo— en la que se investiga el presunto financiamiento del grupo de derecha denominado Revolución Federal.

Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner , Revolución Federal amenazó a dirigentes K y fue denunciado por los abogados de la expresidenta por supuestos nexos —que no se probaron— con el atentado que sufrió en septiembre de 2022 .

La decisión la tomaron los tres jueces de la Sala I de la Cámara , Pablo Bertuzzi , Pablo Yadarola y Mariano Llorens , quienes consideraron “prematuro” el cierre del caso porque todavía quedan medidas de prueba por producir, según la resolución a la que accedió Clarín.

Así, revocaron los sobreseimientos que había dictado en septiembre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi e hicieron lugar a las apelaciones de las querellas de Cristina Kirchner y del diputado ultra K Juan Grabois .

La hipótesis del presunto financiamiento se sostiene en pagos por más de 6,5 millones de pesos que dos fideicomisos administrados por la sociedad Caputo Hermanos hicieron al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel , y a personas de su entorno.

Las transferencias, detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), se realizaron principalmente entre enero y agosto de 2022 y tenían como justificación comercial trabajos de carpintería para un emprendimiento inmobiliario en Añelo , Neuquén.

Se trataba de un edificio destinado a alojar a trabajadores vinculados con la explotación del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta .

Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que “no se verifica el estado de certeza negativa requerido por la norma” para cerrar definitivamente la investigación contra los hermanos del ministro .

En particular, consideraron de “especial relevancia probatoria” las declaraciones testimoniales de Ailén Vallero , Evelyn Balboa y María Isabel Said , vinculadas con la operatoria comercial investigada. Por su parte, Llorens afirmó que cerrar de manera definitiva el expediente “resulta prematuro”, pues existen medidas pendientes que podrían resultar conducentes para despejar las dudas planteadas por las querellas.

Los abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal , cuestionaron las circunstancias en las que Rosana Caputo conoció a Morel y le encargó el amoblamiento de un edificio completo, pese a su limitada capacidad productiva.

También objetaron que el 32 por ciento del presupuesto se hubiera pagado en efectivo , cuando, según la querella, en las operaciones habituales de la empresa esa modalidad no superaba el 5 por ciento .

Además, reclamaron un nuevo peritaje para determinar si existieron sobreprecios y destacaron la coincidencia temporal entre los desembolsos de los fideicomisos y la creciente actividad pública de Revolución Federal.

Sin embargo, el fiscal federal Gerardo Pollicita había consentido en septiembre los sobreseimientos, pese a reconocer la existencia de “ciertas irregularidades indiciarias ”.

Pollicita destacó que los análisis de las llamadas y mensajes de Morel y Rosana Caputo no permitieron encontrar conversaciones entre ambos sobre las actividades del dirigente de Revolución Federal por fuera de su ámbito laboral .

No obstante, el fiscal discrepó con Martínez de Giorgi respecto de que todos los pagos estuvieran respaldados por órdenes de trabajo y señaló inconsistencias en una de las facturas investigadas.

El abogado defensor de los hermanos Caputo, Matías Cúneo Libarona , sostuvo que ninguna de las pericias realizadas permitió vincular a sus clientes con el financiamiento de Revolución Federal.

Además, destacó que las operaciones fueron facturadas y que los muebles efectivamente fueron instalados en el edificio de Añelo, tal como había comprobado la investigación judicial.

Ahora, Martínez de Giorgi deberá avanzar con las medidas de prueba pendientes antes de volver a resolver la situación procesal de los dos hermanos del ministro de Economía.

Fuente: Clarín