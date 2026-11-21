La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este viernes a una joven, acusada de insultar y escupir a un oficial de la fuerza que la había increpado en el subte por subirse con su perrito a una formación de la línea A en un día hábil, cuando no está autorizado el transporte de mascotas.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 17 horas, en la estación Castro Barros de la línea A, en Almagro.

La chica, que fue identificada como Rocío, entró a la formación con su perro. Según contó, se dirigía al veterinario. Sin embargo, la normativa vigente en la Ciudad dicta que solo autorizan el traslado de perros y gatos en el subte los fines de semana.

Por ese motivo, personal de Emova y de la Policía se acercó a advertirle a la chica para que se bajara de la formación. Allí comenzó el problema. Según la Policía, la mujer escupió e insultó a un agente porteño. Rocío afirma que eso no ocurrió.

Ante la discusión que comenzó a escalar, algunos pasajeros que estaban en la estación empezaron a grabar con sus celulares. En un video compartido por la periodista Carolina Bisgarra, se ve cómo tres oficiales forcejean con la chica, quien se encontraba visiblemente nerviosa.

Desmedido operativo de la policía de la ciudad en #Almagro por una joven que viajaba con su perrita en subte. La acusan de resistencia a la autoridad y con esta violencia la detuvieron. Seguirá privada de su libertad hasta mañana. Una vergüenza. pic.twitter.com/3arYLK4JqJ

Primero intentaron ponerle las esposas. Luego, un agente le hizo un tackle y la tiró boca abajo al suelo. Cuando vieron que otros pasajeros estaban filmando, le aflojaron las esposas. Ante la consulta de otro pasajero que preguntaba qué había pasado, un oficial identificado como González se acercó a la cámara y dijo enérgicamente que Rocío "lo había agredido". Sostuvo que fue con un escupitajo.

La situación tuvo un respiro y Rocío intentó sacar el teléfono de su mochila para hablar con el veterinario al que llevaba a su perro. Allí, un oficial de la policía se enojó y le ordenó que lo guardara. Pero también en simultáneo la arrinconó contra la pared. La chica entró en estado de nervios y comenzó a gritar. "No soy un delincuente", protestaba.

Los otros oficiales también se sumaron para detenerla. Entre los tres le pusieron las esposas en la espalda y la dejaron parada . Quedó detenida "por atentado y resistencia a la autoridad". Rocío pasó la noche privada de su libertad y la soltaron casi un día más tarde, a las 15 horas del sábado.

Bisgarra, quien contó el caso en sus redes, denunció que el operativo para detener a la joven fue "violento" y no justificó el uso de fuerza que se empleó.

"Es tan indignante, claro abuso de poder. Es un papelón, sabemos cómo se viaja a diario. Se viaja pésimo. ¿A una chica con una perrita la van a violentar de esa manera para llevársela presa? Mi solidaridad con ella y su familia", dijo en sus stories de Instagram.

Según contó la periodista, estaba recibiendo asistencia de la CORREPI y de un abogado. La perrita había quedado a resguardo con un amigo de ella. Tras su liberación, la chica se encontraba algo aturdida y en contacto con su papá.

Ante la consulta de Clarín , la Policía de la Ciudad sostuvo que "la mujer fue detenida por atentado y resistencia a la autoridad, por orden de la Unidad de Flagrancia Oeste".

"La Ley N° 5.687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 31/2017, solo autorizan el traslado de perros y gatos en el subte los días sábados desde las 13:00 hs., domingos y feriados, dentro de un dispositivo cerrado y ventilado", explicaron.

Fuente: Clarín