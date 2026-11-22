El ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que lo había acusado de gastar dinero en exceso por el catering de la Cancillería y de defender “lo indefendible”, tras mostrar un fragmento de La Noche de Mirtha, en la que Quirno se refería al cierre de empresas pymes.

Villarruel había seleccionado el momento en que el ministro de Milei relativiza la cifra de cierre de las empresas en el país con la siguiente explicación: “Cuando uno ve el detalle de las 32.000 empresas cerradas, muchas son unipersonales , de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenés un aumento del empleo y de los salarios reales no formales”.

“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros ”, le contestó Villarruel en X.

Esta tarde, Quirno reaccionó en la misma red social. “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar . Aunque me parece que esto último no es de su interés ”, manifestó.

Con el término “catering pantagruélico”, la vicepresidenta hizo alusión a una licitación de febrero de este año, correspondiente a una contratación para el suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares . El concurso marcó un techo estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones en torno a los $80 millones.

Quirno admitió que Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que, según su consideración, “ resultó ser muy competitivo ”.

“Esa licitación no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso que se solicite el servicio”, indicó.

Además, señaló que desde que asumió como canciller, y en contexto de “austeridad que caracteriza al gobierno de Javier Milei”, el servicio se utilizó como máximo cinco veces en un año .

“De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa ”, agregó.

Fuente: La Nación