Hoy, domingo 29 de noviembre, son las elecciones generales en España. Durante la jornada, la ciudadanía elige a los legisladores para ocupar las bancas en el Congreso, y así definir al próximo presidente del Gobierno español.

En este sentido, muchos se preguntan quién gana según los últimos sondeos entre PP, PSOE y Vox .

Cabe aclarar que en España rige una prohibición de difundir encuestas a partir del lunes 23 de noviembre, por lo que los números publicados son los últimos y no habrá más sondeos hasta la publicación de los resultados en el día de los comicios.

Las encuestadoras, en líneas generales coinciden en que el PP (Partido Popular, de centroderecha) se posicionaría en primer lugar en la intención de votos, y que para contar con mayoría absoluta en el Congreso, sería preciso añadir el apoyo de Vox (ultraderecha). Aunque con poca diferencia, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el actual presidente Pedro Sánchez) se ubicaría en segundo lugar, pero la cantidad de escaños varía según las mediciones.

Sin embargo, hay encuestadoras que indican que el oficialismo mantiene la intención de votos y podría salir primero.

La encuestadora 40dB , cuyo relevamiento es encargado por el diario El País, indica que el PP aventaja en un punto al PSOE y obtendría un 31,8%; mientras que los socialistas llegarían al 30,9%.

El trabajo de la encuestadora 40dB arroja los siguientes números para cada espacio político:

La metodología de la encuesta indica que se realizaron 7500 entrevistas on line , entre el 10 y el 21 de noviembre, con un margen de error del 1%.

Fuera de lo que representa la intención de voto, es elemental saber que se necesitan 176 escaños para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que está integrado por 350 miembros.

Por su parte, la encuestadora SocioMétrica indica que el PP mantiene le primer lugar, el PSOE segundo y Vox, tercero.

Los siguientes son los porcentajes para las elecciones del domingo:

Al momento del corte de la publicación de encuestas, el único relevamiento que arrojaba una tendencia diferente , corresponde al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) . Esta medición muestra una ventaja del PSOE sobre el PP.

Los porcentajes del relevamiento de CIS, según el partido, son los siguientes:

Los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura .

Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado , y el domingo 29 de noviembre, los electores votarán para estos cargos legislativos.

Tras la celebración de las elecciones, se realiza el proceso de investidura del presidente del Gobierno de España, en el que el rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno , que debe conseguir una mayoría de votos a favor en el Congreso de los Diputados. Si el candidato no obtiene la confianza de la cámara, se inicia un periodo de dos meses en el que el rey puede proponer sucesivos candidatos.

Según consta en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística, el próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.

En las Elecciones a Cortes Generales pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral , tanto residentes en España como residentes en el extranjero.

Fuente: La Nación