Las autoridades identificaron a la mujer de 36 años que murió ahogada este miércoles por la tarde en Punta del Este , en la playa Chihuahua. Graciela Mayer , oriunda de la localidad entrerriana de Viale, no logró recuperarse pese a las maniobras de reanimación que le practicaron las autoridades y el personal médico tras rescatarla del agua.

Mayer se encontraba de vacaciones en la costa uruguaya junto a su pareja, Yamil Dayub, quien también se había metido al agua con la víctima . El hombre logró salir por sus propios medios , se encontraba en buen estado y no requirió reanimación. La mujer, sin embargo, tuvo que ser rescatada por un grupo de bañistas.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó que la pareja había viajado hacía una semana y que tenían previsto regresar a Entre Ríos este jueves . Además, explicó que ambos ingresaron al mar cuando fueron sorprendidos por una ola.

“Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir ”, relató al medio elonce y agregó: “ La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía ”. Su pareja tuvo que ser trasladada en estado de shock a un sanatorio de la zona, añadió.

Los dos hermanos eran propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico . Otro de los emprendimientos de la víctima era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”. A través de las redes sociales, uno de estos establecimientos de la localidad de Viale confirmó la muerte y despidió a la mujer.

“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina ”, indicaron desde Victorino Bar & Lounge en el comunicado.

Y expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

Según consignaron medios locales , el hecho comenzó cerca de las 13.30 del miércoles, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertó sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa . Ante el aviso, personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en una lancha.

Al arribar, el personal policial constató que los dos afectados ya habían sido sacados del agua con ayuda de los bañeros y otras personas que se encontraban en el lugar y comenzaron las maniobras de reanimación para la mujer.

La víctima no logró recuperar el conocimiento en ningún momento y las maniobras continuaron hasta el arribo de la emergencia móvil de Cardiomóvil, cuyo personal médico constató la muerte de la mujer minutos más tarde.

Según el relato de testigos y la denuncia del hermano de la víctima, no había guardavidas en el momento en que ambos se metieron al agua. “Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro ”, relató una de las personas que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, los rescatistas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana , por lo que no estaban presentes cuando ocurrió el accidente.

Fuente: La Nación