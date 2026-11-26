En las cajas de los supermercados , muchos cajeros tienen una costumbre que suele pasar desapercibida: colocan un trapo sobre el lector de códigos de barras y lo corren cada vez que necesitan escanear un producto. Aunque parece un gesto menor, tiene una explicación concreta vinculada al funcionamiento de las cajas y al cuidado del equipo.

La razón principal es evitar que el lector registre códigos de barras de manera accidental cuando no está en uso. Esto puede suceder si los clientes apoyan productos, bolsas u objetos cerca de la zona de escaneo. Al cubrir el vidrio, el dispositivo no lee ningún código salvo que el cajero lo destape y pase el producto intencionalmente.

Así, el empleado puede descubrir el lector solo cuando necesita cobrar un artículo y volver a cubrirlo después, evitando errores y cobros involuntarios.

El trapo cumple otra función: sirve como barrera física para proteger la superficie del lector . Durante la jornada, el escáner puede entrar en contacto con envases húmedos, restos de alimentos, polvo o suciedad de los productos. Cubrirlo ayuda a mantenerlo limpio, aunque no reemplaza la limpieza adecuada del dispositivo.

No existe una regla general que obligue a todos los cajeros a cubrir el lector con un trapo. Es una costumbre que varía según el comercio, el tipo de caja y las indicaciones internas de cada establecimiento.

El gesto, aunque simple, tiene una explicación práctica: evita lecturas involuntarias y, en algunos casos, protege el equipo cuando no se está utilizando.

Fuente: TN