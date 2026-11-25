La autopsia de Mateo Nicolás Carmody Sánchez, el adolescente de 16 años conocido como “Mateíto El Ninja” , reveló un dato clave para reconstruir las circunstancias de su muerte: recibió un escopetazo que le provocó múltiples heridas en el pecho y la cara.

El examen forense detectó numerosos perdigones alojados en distintas partes del cuerpo . De acuerdo con las primeras observaciones, los perdigones no se habrían dispersado demasiado, un indicio compatible con un disparo efectuado a corta distancia.

Los investigadores estiman que el arma utilizada podría haber sido una escopeta calibre 12, aunque ese dato todavía debe ser confirmado con las pericias correspondientes, según informaron a TN .

Otro elemento que apunta a la utilización de una escopeta apareció durante la inspección del vehículo en el que se movilizaba la banda. Se trata de un Fiat Cronos gris que tenía varios impactos de bala y que fue encontrado posteriormente en La Matanza.

Al retirar el panel de una de las puertas, los investigadores encontraron tres o cuatro pequeños fragmentos de plomo compatibles con perdigones. Ese hallazgo coincide con los resultados preliminares de la autopsia y suma elementos para reconstruir qué pasó durante el intento de robo.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en la esquina de Aguado y Maza, en Morón . Según la reconstrucción inicial, Carmody Sánchez y otros integrantes de una banda intentaron robarle el Toyota Etios a un vecino, que consiguió escapar.

Poco después se escucharon varios disparos y el adolescente quedó tendido sobre el asfalto, con un arma de fuego junto al cuerpo. Sus cómplices escaparon y lo dejaron en el lugar.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que uno de los integrantes de la banda haya disparado accidentalmente la escopeta y alcanzado a Mateo durante la secuencia delictiva.

Ahora, los investigadores esperan el informe completo de la autopsia y los resultados de las pericias balísticas para determinar cómo se produjo el disparo y quién accionó el arma.

Fuente: TN