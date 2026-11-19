PRIMERO EN CNM: Prendió fuego una casa, amenazó a su familia y lo liberaron en 24 horas porque el juez Giles cambió la carátula y pasó a daño

MADARIAGA

El joven de 23 años había sido aprehendido después de amenazar a su tío con un cuchillo y provocar un incendio que destruyó una construcción ubicada al fondo de una propiedad de calle 25. El juez de Garantías Gastón Giles cambió la calificación de incendio agravado y amenazas a daño y rechazó el pedido de detención. El fiscal Walter Mercuri cuestionó los fundamentos de la resolución y advirtió que el acusado, que registra condenas anteriores, permanecerá en libertad mientras continúa el proceso.





El joven de 23 años que había sido aprehendido por amenazar a un familiar con un cuchillo y provocar intencionalmente un incendio en una propiedad de General Madariaga recuperó la libertad por decisión del juez de Garantías Gastón Giles. La resolución no solamente rechazó el pedido de detención formulado por la Fiscalía, sino que también modificó la calificación legal del hecho: de incendio agravado pasó a considerarlo un delito de daño.





La decisión fue cuestionada públicamente por el fiscal Walter Mercuri, titular de la Fiscalía N.º 8 de General Madariaga, quien en una entrevista con el programa Informe Central de CNM Radio 93.3 manifestó su desacuerdo con el criterio adoptado por el magistrado. Según explicó, la Fiscalía entendía que las características del incendio y el riesgo que representó para las propiedades cercanas justificaban una imputación mucho más grave y que el acusado debía continuar detenido porque, además, tiene antecedentes condenatorios por robo.





El episodio ocurrió durante la noche del martes en una propiedad ubicada sobre calle 25, entre avenida Buenos Aires y Calle 2. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conflicto comenzó con una discusión entre el joven y un tío. En ese contexto, el acusado habría tomado un cuchillo y amenazado a su familiar. Posteriormente, intentó incendiar la vivienda ubicada en el sector delantero del terreno y, al no conseguirlo, habría provocado el fuego en otra construcción situada en la parte trasera.





Esta segunda edificación, que funcionaba como una vivienda anexa y era utilizada como lugar de reunión por distintas personas, terminó completamente destruida. La magnitud del incendio obligó a convocar a cuatro dotaciones de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas.





Tras la intervención policial, el joven fue encontrado dentro de la propiedad con un cuchillo tipo Tramontina. De acuerdo con el parte del procedimiento, también habría amenazado a los efectivos que acudieron al lugar. La Fiscalía dispuso su aprehensión y encuadró inicialmente la causa como incendio doloso y amenazas agravadas.





Sin embargo, la situación procesal cambió durante la tarde del miércoles. Mercuri explicó que la Fiscalía solicitó al juzgado la conversión de la aprehensión en detención, pero el juez Gastón Giles rechazó ese requerimiento y resolvió modificar la calificación legal. El acusado recuperó la libertad y, según confirmó el fiscal durante la entrevista, ni siquiera llegó a ser indagado por el magistrado antes de esa decisión.





El punto central: ¿el incendio puso en peligro a otras viviendas?





Ahora, la discusión entre la Fiscalía y el juzgado está centrada en la interpretación del riesgo que generó el fuego. Mercuri sostuvo que correspondía aplicar la figura de incendio agravado porque las llamas podían comprometer otras propiedades, tanto la vivienda principal del terreno como las construcciones vecinas.





Los propios entrevistadores le remarcaban que las llamas se veía desde toda la manzana y que varios vecinos tuvieron que salir de sus casas a la calle para mantenerse a resguardo mientras los bomberos intentaban controlar las lenguas de fuego que llegaron a los 20 metros porque, se sospecha, se utilizó un acelerante que combustionó.





El fiscal reconoció que uno de los aspectos considerados por el juez fue que el inmueble incendiado se encontraba en la parte posterior del predio, separado de la vivienda del frente, y que no era el lugar donde habitaban los familiares. A partir de esa circunstancia, el magistrado entendió que no se había puesto en peligro a las personas que convivían en la propiedad ni a los vecinos y consideró que lo ocurrido debía encuadrarse como un daño sobre esa construcción.





Mercuri planteó una interpretación completamente diferente. Para el representante del Ministerio Público, el hecho de que la vivienda estuviera ubicada al fondo del terreno no eliminaba el peligro que podía generar un incendio de semejante magnitud. Señaló que se trataba de una zona habitada, con otras propiedades próximas, y que las llamas tenían potencial para extenderse y afectar a terceros.





A esto, los periodistas estimaron que Giles ni siquiera conoce el lugar y tampoco sabe que el sitio es de encuentro frecuente de personas con problemas de consumo.





En ese sentido, hizo hincapié en una diferencia jurídica que considera fundamental: el agravante no exige necesariamente que el fuego termine alcanzando otras viviendas, sino que exista un riesgo para los bienes. Es decir, para la Fiscalía, el hecho de que finalmente no se hayan producido daños en las propiedades linderas no significa que esas construcciones no hayan estado expuestas al peligro.





“Lo que dice el agravante es poner en riesgo. No dice que además se incendien las casas de los vecinos”, explicó Mercuri. Y remarcó que, a su entender, tanto los habitantes de la vivienda principal como los vecinos estuvieron expuestos a las consecuencias que podía tener la propagación del fuego.





El fiscal también mencionó la existencia de fotografías y videos que muestran la dimensión que alcanzó el incendio. Consideró que esos elementos debían ser valorados junto con las características del lugar y la proximidad de otras construcciones antes de adoptar una decisión sobre la calificación legal.





Mercuri cuestionó la rapidez de la resolución





Otro de los aspectos que el fiscal objetó fue la rapidez con la que se resolvió la situación del acusado. Mercuri consideró que, dada la gravedad del episodio, el juez podría haber dispuesto una medida cautelar y solicitado información complementaria antes de definir el encuadre definitivo del hecho.





En particular, mencionó la posibilidad de requerir una ampliación de los informes de Bomberos para establecer con mayor precisión qué tan cerca se encontraban las viviendas, cuáles eran las condiciones del entorno y si elementos como árboles o estructuras de madera podían haber favorecido la propagación de las llamas hacia otras propiedades.





A criterio del fiscal, esa evaluación habría permitido contar con mayores elementos para determinar si correspondía mantener la figura de incendio agravado o modificarla. En cambio, cuestionó que la decisión se tomara en una sola noche, sin esperar la incorporación de esos informes.





“Me parece que fue muy apresurada la resolución que tomó”, expresó Mercuri, quien insistió en que no se había valorado la totalidad de las pruebas disponibles. También sostuvo que, ante la gravedad del hecho, el magistrado podría haber