Después de una primera jornada que tuvo a Gorillaz como gran protagonista, con las participaciones especiales de Trueno y Bizarrap , este domingo comenzó el segundo y último día del Primavera Sound Buenos Aires . Una vez más, el calor y el sol acompañaron las primeras horas del festival, que regresó a la Argentina tras una pausa de dos años y que en esta tercera edición tiene como sede al Club Ciudad de Buenos Aires , en Núñez.

Desde las 14, grupos de jóvenes, amigos y familias comenzaron a llegar al predio. Con varias horas de música por delante, el público se prepara para una tarde en la que convivirán distintas vertientes del rock independiente, el pop y la electrónica, mientras buena parte de las expectativas están puestas en The Strokes , la banda neoyorquina liderada por Julian Casablancas , que tendrá a su cargo el cierre del festival a las 22.30.

Pizza, Fin del Mundo, Sunlid y Babeblade fueron los encargados de inaugurar la programación del domingo, a los que se sumaron Candelabro y Juana Aguirre . La actividad se repartió desde temprano entre los tres escenarios del predio.

A lo largo de la tarde, por los dos escenarios principales pasarán Santiago Motorizado, Courtney Barnett y Juana Molina , mientras que las británicas FKA twigs y Lily Allen serán las encargadas de musicalizar las primeras horas de la noche. Al igual que el sábado, el protagonismo femenino vuelve a marcar la programación del festival, con cuatro artistas de diferentes universos musicales en la antesala del show de The Strokes.

Técnica Superior en Periodismo (TEA) y Magíster en Periodismo (LN/UTDT) Ir al perfil

Fuente: La Nación