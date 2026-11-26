Martín Menem trataba esta tarde de contener a los bloques aliados de Diputados para garantizar los votos que le den la media sanción a la ley de Presupuesto 2027 , en una sesión especial en la que los sectores más duros de la oposición reclamaban que se cumplan los acuerdos para garantizar el financiamiento de la nueva Ley de Discapacidad y presionaban por las universidades .

Antes de que arrancara el debate del Presupuesto se sabía que el oficialismo seguía negociando cambios con la oposición amiga para garantizar los votos de la media sanción. Incluso, el diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, como miembro informante, abría su exposición anticipando modificaciones cosméticas.

Está claro que es una negociación de tire y afloje. Ya desde el comienzo los gobernadores (también peronistas) decidieron aportar sus diputados para el quórum y evitar así que el Gobierno dejara caer la ley de leyes y así prorrogar el presupuesto de este año.

Pero la tensión aumentaba en Diputados y se vio como, con cierta prolijidad, Eduardo Valdés y Juan Grabois cruzaron a Menem a la salida del recinto. Los diputados hablaron con cierta soltura en la entrada al Salón de los Pasos Perdidos.

La discusión estuvo centrada en el financiamiento de la Ley de Discapacidad que convirtió en la ley el Senado la semana pasada. Al parecer, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , confirmó lo que había sugerido cuando durante el debate en comisión advirtió que el Gobierno no coincidía con el proyecto acordado entre el oficialismo y la oposición.

"El señor no volvió a decir que no", sintetizó un diputado apuntando contra el segundo del ministro Luis "Toto" Caputo , al tiempo que advirtió que la diferencia entre lo presupuestado para discapacidad y las partidas fijadas en la ley está estimada en unos $ 300 millones. Pero, en rigor, ese proyecto se envió antes de que se aprobara la ley, que a su vez habilita al jefe de Gabinete a transferir las partidas para garantizar el financiamiento.

A quien se pudo ver en los pasillos de Diputados en los primeros tramos de la sesión fue al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , quien trató de transmitir calma y se mostró confiado de que el oficialismo contaba con más de 130 votos para aprobar el presupuesto. Aunque antes de cruzarse al Senado para seguir el debate por la reforma electoral aclaró que la negociación es "minuto a minuto".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , estuvo en el despacho de la presidencia junto a Eduardo "Lule" Menem, buscando un acuerdo con la oposición, pero según dejaron trascender en la reunión con los presidentes de los distintos bloques no hubo acuerdo. Sin embargo, el ministro coordinador ofreció aumentar $ 1,5 billones el presupuesto universitario .

Es que además de la Ley de Discapacidad, la oposición quiere cambios en el capítulo vinculado con las universidades. Lo llamativo de la negociación fue que el oficialismo accedió a que artículo vinculado con el presupuesto de ese sector quede como un título separado para facilitar la votación.

Ese gesto alentó a los radicales a buscar una negociación y comenzaron a pedir que se sume un billón más a los $ 7,3 billones que figuran en el Presupuesto , pero promediando la sesión no había ninguna respuesta. Desde el peronismo dejaron trascender que estaban dispuestos a cerrar con $ 9 billones , cifra que también podría conformar al bloque de Argentina Federal.

Sin embargo, en este punto se abren distintos escenarios porque si se cumplen los pronósticos de que la oposición junta los votos para rechazar el artículo original, el kirchnerismo ganaría protagonismo, ya que se pasaría a votar el artículo del dictamen de minoría , que en este caso corresponde al bloque que comanda Germán Martínez.

Por eso, la desesperación del diputado santafesino pidiendo en el arranque del debate que se le garantice que en la votación en particular se separe el artículo del financiamiento universitario del resto del capítulo. Menem lo quiso calmar diciendo que eso se iba a resolver a la hora de la votación.

El dato a tener en cuenta es que el dictamen del peronismo fija un presupuesto para las universidades de $11 billones, la cifra que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la ley . Es decir que si fracasa la idea del Gobierno como la de los radicales podría llegar al recinto lo propuesto por Unión por la Patria.

¿Será la salida que busca el Gobierno? En caso de avanzar el presupuesto universitario del peronismo, el presidente Javier Milei tendría la chance de vetar la propuesta .

En el arranque del debate, Bertie Benegas Lynch defendió el proyecto enviado por el Ministerio de Economía, confirmó cambios otorgando cambios testimoniales en obras para puentes fronterizos, los bosques nativos y el Impuesto a los Combustibles Líquidos que se destina a la recuperación de las rutas sería repartido a las provincias o se dejaría de cobrar.

"Esta propuesta se basa en tres pilares: déficit cero innegociable, la reducción del gasto público a efectos de bajar impuestos y dar previsibilidad económica", defendió Benegas Lynch, quien resaltó que "un presupuesto no puede ser una repartija de impuestos, porque quien paga impuestos es quien mantiene la estructura de este Congreso".

El presupuesto se votaría a la medianoche y sería girado al Senado para que se trate durante el período de sesiones extraordinarias en diciembre.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín