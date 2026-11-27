A horas de haber obtenido la media sanción en Diputados del Presupuesto 2027, en el Gobierno evaluaban la “vía política” como la opción elegida para solucionar el incremento de las partidas universitarias que la oposición logró aprobar durante la votación en particular del proyecto en la Cámara baja.

Así se lo confirmaron a LA NACION distintas fuentes del oficialismo después de la extensa sesión. “Se buscará revertir el capítulo en el Senado” , señaló una alta fuente de Casa Rosada sobre el próximo paso que dará la ley de leyes tras su aprobación en Diputados. El objetivo máximo de Balcarce 50 es evitar cualquier aprobación que atente contra el déficit fiscal.

El eje de negociación será el artículo 11 , que quedó encapsulado en el capítulo 2 del Presupuesto 2027, y que fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos. A esa cifra se llegó después de que un amplio sector de la oposición rechazara el artículo que fijaba las partidas para las universidades nacionales e impuso reemplazarlo por otro que elevara esos recursos de $7,3 a $11 billones. La votación la ganó por amplio margen: 136 a favor, 111 en contra y cuatro abstenciones.

“El tema se va a charlar en la mesa política del martes” , adelantó a LA NACION una fuente que suele participar de ese cónclave en el que semanalmente se abordan la agenda y estrategia legislativa.

El equipo negociador encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem , tendrá como misión dialogar, fundamentalmente con los radicales , los más cercanos a las universidades, para lograr el cambio en la Cámara alta.

“Hay que empezar a charlar con los radicales para llegar a un acuerdo”, detallaron en relación a los 10 senadores de la UCR, que ayer ya jugaron en tándem con el gobierno en la votación que logró la suspensión de las PASO .

En el Gobierno creen que “hay margen” para llegar a un acuerdo. “No hay belicosidad”, dijeron. “Hay vocación de diálogo, voluntad e intención”, completaron.

“Se va a insistir en el Senado para modificar el artículo y después, si se logran esos cambios, se vuelve únicamente ese punto para su aprobación en Diputados” , describió otro de los consultados sobre el tema.

No entendí esto. ¿Finalmente aprobamos un presupuesto con déficit? https://t.co/nNdlujqyoC

“No es que el Gobierno estuvo cerrado en la negociación, existió voluntad, por eso creemos que es posible llegar a un acuerdo”, detalló una voz al tanto de las negociaciones sucedidas hasta esta madrugada. “Ellos saben que lo que se aprobó es un descalabro” , describió otro de los consultados sobre el monto que ayer logró media sanción.

En ese sentido creen que la “vía política” sería la que les conviene a todas las partes. “A nadie le sirve tener un conflicto político en año de elecciones” , señalaron.

En el Gobierno apuntan que, en el caso de que el diálogo en busca de acuerdo no prospere, se deberá ver una posible “readecuación de partidas”. De cualquier manera, buscan evitar un escenario que incluya un eventual veto presidencial.

“La idea es intentar construir un consenso sin la necesidad de llegar al veto”, describieron. Un punto que marca un quiebre con lo sucedido en oportunidades previas alrededor del financiamiento universitario, que incluyeron veto y judicialización del tema.

La negociación para solucionarlo por la vía política será abordada en el cónclave de este martes, en el que además de Santilli y los Menem, están: Karina Milei; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y el estratega presidencial Santiago Caputo .

Fuente: La Nación