En una decisión que generó una fuerte repercusión , la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reivindicó y declaró de “interés institucional” un homenaje que se hará al líder guerrillero Mario Roberto Santucho el próximo jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en el país.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Nacido en Santiago del Estero, en 1936, estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política. Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana. Tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.

El homenaje al conductor político y estratégico del PRT-ERP, al haberse cumplido 50 años de su muerte, es impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, que el sociólogo y docente Pablo Bonavena tiene a su cargo en esa sede académica.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.

Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro — 10 de abril de 1972 El director general de FIAT Concord fue secuestrado el 21 de marzo de 1972 por el ERP. Permaneció cautivo… pic.twitter.com/hVXLmdPIke

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que conduce la decana Ana Josefina Arias, adhirió al homenaje, a través de una resolución, y dispuso colocar una escultura para recordar a Santucho, que fue donado por el Colectivo Cultural Contramuro, en el patio interno Indio Solari de la sede Federico Schuster, ubicada en Santiago del Estero 1029, del barrio de Constitución. Adhieren al homenaje la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio Unidad de los Revolucionarios.

Licenciada en Trabajo Social por la UBA y especialista en planificación y gestión de políticas sociales, Arias desarrolló una extensa carrera como docente e investigadora en la institución porteña y en la Universidad Nacional de La Plata. Dentro de su militancia universitaria, ha estado asociada a espacios identificados con el peronismo, siempre en el campo de la educación superior, sin que se le conozca participación en la interna política partidaria.

El Consejo Directivo que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales destacó en su resolución “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”.

La declaración omite la participación de Santucho en la planificación y ejecución de atentados y actos guerrilleros en la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro (marzo de 1972), el asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973), el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975) y el despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán (1974-1975). Tras un acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) fue apresado y en agosto de 1972 se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Rawson y viajó a Cuba y Bélgica, entre otros países.

En la resolución del Consejo Directivo se declara que la Facultad de Ciencias Sociales “tiene un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos”, al reivindicar la figura del líder de la guerrilla marxista.

Se añade, además, que “Santucho encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores» y que en su recorrido militante participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como contador público, y a partir de lo cual también fue delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA)”.

Se destaca especialmente su actuación como fundador y secretario general del PRT y comandante del ERP. Y se añade que la iniciativa no solo fue respaldada por los claustros de la Facultad de Ciencias Sociales, sino por los miembros de otras unidades académicas, militantes, familiares, artistas, organizaciones y colectivos nacionales e internacionales.

La facultad recuerda la celebración de los 50 años de su “desaparición forzada , en el marco de la última dictadura cívico militar en nuestro país”. Y menciona que dicho aniversario “resulta una fecha significativa para muchos argentinos y argentinas por su memoria como militante y dirigente político”.

Se expresa también que “Mario Roberto Santucho encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores”.

Y añade: “Reivindicar las banderas y las trayectorias de quienes entregaron su vida por una sociedad más justa constituye un deber ético e imprescindible para la memoria colectiva de las nuevas generaciones”.

Fuente: La Nación