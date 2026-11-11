Polémica por la carpa VIP: la oposición quedó mejor parada en las redes tras la visita del Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del año. Aunque se esperaba que fuera un momento de paz y que las diferencias políticas quedaran en segundo plano, la tregua duró apenas unas horas. Mientras millones de fieles se movilizaban para participar de las actividades del Pontífice, la polémica por los invitados VIP a la misa en Palermo y las críticas a la economía abrieron un nuevo frente de disputa en las redes sociales y se convirtió en un inesperado foco de críticas al Gobierno de Javier Milei.

Un informe de la consultora Ad Hoc, especializada en el análisis de la conversación digital que realiza periódicamente mediciones sobre el clima político en las redes sociales, analizó el impacto de la controversia. El relevamiento muestra cómo la polémica por los invitados VIP se convirtió en un nuevo escenario de disputa entre el oficialismo y la oposición, que logró capitalizar las críticas a la organización del evento.

Las imágenes de famosos, empresarios y dirigentes políticos en un sector exclusivo, con lugares privilegiados y servicio de catering, instalaron una discusión que rápidamente excedió la organización del evento religioso. La oposición encontró allí un argumento para cuestionar los privilegios de la dirigencia y el uso de fondos públicos, en contraste con las multitudes que esperaron durante horas para ver al Papa.

El episodio puso en discusión dos cuestiones sensibles para el oficialismo: el costo de la organización y la distancia entre los privilegios de los invitados especiales y el mensaje de austeridad que sostiene el Gobierno.

La controversia tuvo además un componente particular. No surgió de una declaración política ni de una medida económica, sino de las fotografías y los videos que circularon en las redes sociales, algunos publicados por los propios asistentes al sector VIP.

La misa de León XIV en el Monumento a los Españoles reunió a más de dos millones de personas, según las estimaciones oficiales. Entre los asistentes también hubo un sector reservado para personalidades de la televisión, empresarios y dirigentes políticos.

Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Flor de la V, Marcela Tinayre y Analía Franchín fueron algunas de las figuras que participaron de la ceremonia desde los lugares exclusivos. Varias compartieron fotografías y videos que mostraron tanto su cercanía con el altar como las instalaciones destinadas a los invitados especiales.

Esas publicaciones alimentaron una controversia que rápidamente adquirió contenido político. La existencia de una carpa con aire acondicionado, baños especiales y servicio de catering contrastó con las imágenes de los fieles que habían llegado desde distintos puntos del país y esperado durante horas para participar de la celebración.

Así, el debate dejó de concentrarse únicamente en la presencia de celebridades y comenzó a girar alrededor de quiénes habían sido invitados, quién había financiado las comodidades y qué responsabilidades correspondían a cada administración.

La controversia permitió que distintos sectores opositores confluyeran en una crítica común: los privilegios concedidos a un grupo reducido durante una celebración religiosa multitudinaria.

Uno de los cuestionamientos llegó desde el diputado Maximiliano Ferraro, que propuso que los invitados VIP realizaran una donación al Cottolengo Don Orione equivalente a los gastos destinados a sus atenciones durante la ceremonia. "El poder es una responsabilidad y no un privilegio ni un espacio para la frivolidad. Y más aún en un encuentro de esta característica" expresó con enojo a Clarín.

La discusión también llegó al Congreso, donde legisladores opositores impulsaron pedidos de informes para conocer los detalles de las contrataciones y las responsabilidades del Gobierno en la organización.

CARPA VIP: SUMAMOS PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Cómo sabemos que muchas veces es difícil que en @DiputadosAR aprueben nuestros pedidos de informe, presentamos también un pedido de acceso a la información pública porque tenemos derecho a saber la trama completa de… pic.twitter.com/S1Kac4WHfV

A diferencia de otros debates digitales, en los que el oficialismo suele encontrar terreno favorable para movilizar a sus seguidores, el episodio puso a la Casa Rosada en una posición incómoda . Las críticas se apoyaron en imágenes concretas y en una contradicción que los opositores buscaron instalar: mientras el Papa pronunciaba mensajes sobre las dificultades sociales, un grupo de invitados accedía a condiciones diferenciadas.

El conflicto también alcanzó al gobierno porteño de Jorge Macri, desde donde se habían cursado invitaciones a algunas de las figuras del espectáculo. El jefe de Gobierno reconoció que parte del catering había sido innecesario. "Las medialunas y los budines estuvieron de más", afirmó, aunque rechazó que se hubiera tratado de un lujo descomunal.

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que su listado de invitados no incluía celebridades, sino autoridades y representantes institucionales.

La controversia se produce en un escenario en el que la conversación digital se volvió un indicador importante para seguir el clima político alrededor del Presidente.

El relevamiento mostró que la conversación alrededor del Pontífice estuvo atravesada por conceptos que no favorecieron al posicionamiento del Gobierno. Entre los términos asociados al Papa aparecieron Javier Milei, la economía, la discapacidad y el Cottolengo Don Orione, donde el Santo Padre protagonizó uno de los momentos más emotivos de su paso por la Argentina.

Según explicaron desde la consultora, esto estuvo relacionado también con el contenido de los discursos de León XIV, que abordó cuestiones económicas y sociales sensibles para la gestión libertaria.

El estudio detectó, además, que la negatividad hacia Milei durante la visita papal superó su promedio habitual. Así, un acontecimiento que inicialmente podía representar una oportunidad política para el Presidente terminó asociado a una agenda de cuestionamientos al oficialismo.

La polémica dejó así una disputa abierta sobre la organización de la visita y expuso cómo un acontecimiento que trasciende las diferencias partidarias puede convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno y la oposición. Todo esto, lejos, muy lejos del mensaje de paz y unidad que León XIV vino a transmitir a los argentinos.

Redactora de la sección Política.

Fuente: Clarín