La causa para resolver el triple femicidio narco de Florencio Varela todavía avanza con revelaciones más de un año después. Hay 17 detenidos y cinco prófugos en la causa a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodríguez, el secretario Ignacio Calvi y la fiscal Mariela Labozzetta, con más de 11 mil fojas de expediente. Las novedades en las últimas semanas fueron, al menos, intensas. La trama del crimen más aberrante del siglo XXI en Argentina creció, y exponencialmente.

Las nuevas capturas y nuevas pruebas apuntan al negocio narco de la banda detrás de la masacre. El último nivel de ese negocio era curioso grupo de WhatsApp llamado “Pizzería Los Pulpos”. Celeste Guerrero, una de las primeras detenidas del caso, lo había mencionado en sus primeras declaraciones, cuando se convirtió en una inesperada delatora.

Hoy, Infobae revela por primera vez las capturas de pantalla de “Pizzería Los Pulpos” , extraídas del teléfono Redmi de Guerrero en un análisis forense. Los estados de WhatsApp servían para agitar a la clientela ; “pizza” era el eufemismo para hablar de droga. Los mensajes no dejaban mucho a la imaginación. “Seguimos activos”, “más tarde no hay” , y una foto de dos kilos de coca con la casi omnipresente marca del delfín podían verse entre los posteos. Irónicamente, “Pizzería Los Pulpos estaba registrada como una cuenta empresa en WhatsApp.

¿Por qué se llama Los Pulpos? Simple: por Los Pulpos de Trujillo , la zona de donde provienen la mayoría de los acusados, y la banda narco de la zona, una de las más temidas del Perú.

En ese teléfono Redmi “se hallaron fotografías de relevancia que dan cuenta de la modalidad implementada por la organización a la hora de poner a la venta el material estupefaciente, en tanto son capturas de pantallas de publicaciones que subía el contacto ‘Pizzería Los ¨Pulpos’ a los estados de WhatsApp”, aseveró la fiscal Labozzetta en un reciente dictamen. También, se hallaron chats con clientes y Guerrero. “Si tengo, 10 gramos, 10 mil, y es la verdadera” , le aseguraba la acusada a un tal “Nicolás” en julio de 2025.

El grupo operaba, incluso, días antes del triple crimen. “En otra captura de pantallas se observa un chat con la cuenta empresa ‘Pizzería Los Pulpos’. El interlocutor envía a las 20:00 am, un comprobante de transferencia del 14/09/2025″, sigue la fiscal. Quien recibe la plata es Matías Ozorio, un “mulo” de “Pequeño J” , que compartió su fuga a Perú.

El macabro video de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez - cuya filtración a medios de comunicación será investigada por la Justicia - abrió una nueva puerta en la causa: sus protagonistas -además de, posiblemente, “Pequeño J”, señalado como quien retiene a Lara para que le amputen el dedo- son un nuevo grupo de traficantes hasta ahora desconocido en la historia , ligados, directamente, a la trama de droga de la banda, que comenzaba en Perú y terminaba en “Pizzería Los Pulpos”.

Quien amputa el dedo meñique de Lara fue reconocido por las autoridades: se trata de José Miguel Lozano Cerrón , peruano, regente de dos locales de comidas, h oy prófugo de la Justicia federal , e íntimamente vinculado a quien comanda las torturas sufridas por Lara en el video: “Roger” Macalopu, aparente narco pesado , investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado por una jugada de 200 kilos de droga en Moreno.

En el marco de la causa en su contra fue, precisamente, donde se halló el video de las torturas: estaba en el celular de su chofer, Daniel Tello Chacón. Lozano y Macalopu, por ejemplo, compartieron un viaje a Colombia entre el 14 y el 18 de julo de este año.

“Pequeño J” negó ser el hombre que retiene a Lara en el video en un reportaje concendido este último fin de semana a Infobae. Mientras concedía ese reportaje, Abel Taya Humpire , uno de los sospechosos del caso, caía en Lima, Perú, con un documento trucho , acorralado por la Policía de su país tras una pista de Interpol PFA.

Abel Taya, fue señalado como custodio de Luis Valverde, alias “Papá”, otro de las jerarcas de la banda, con un aguantadero de José C. Paz , según un dictamen firmado este año por la fiscal Mariela Labozzetta, que apuntó al negocio narco de la banda.

La banda torturó y mató en Florencio Varela, porque, desde su base en el Bajo Flores, se había expandido hacia Florencio Varela. Los chats vinculan a Taya con Miguel Villanueva Silva, otro imputado de la primera ola del caso, y a “las maniobras de venta de estupefacientes” en esa localidad. Su identidad, indicada en diversas conversaciones en teléfonos peritados, fue confirmada por un giro de dinero con destino a Perú, ligado a “Papá” Valverde. “Papá” y Abel, por otra parte, declararon el mismo domicilio en Migraciones cuando llegaron al país, un rancho en José C. Paz.

Los chats, también, lo vinculan a “Pequeño J” y a Celeste Guerrero.

Macalopu se negó a declarar en la causa del triple crimen, investigada en la Justicia federal. Se lo escucha enfurecido en el video de las torturas, donde Lara le ruega por su vida llamándolo por su apodo, “Roger”. “Bien, bien”, celebra Roger, al ver el meñique ya cortado, mientras un desconocido filma. Parecería el principal agraviado en esa supuesta venganza.

Celeste Guerrero aseguró que las tres víctimas fueron asesinadas por robarle “30 kilos” a Victor Sotacuro , otro detenido de la primera hora. Macalopu, Tello Chacón y otros cuatro sospechosos fueron procesados por Arroyo Salgado. Jugaban en grande: Tello Chacón , el narco que se olvidó de borrar el video de las torturas, cayó en La Reja, Moreno, en una casa donde se escondían los 207 kilos de cocaína. Un misterioso jugador llamado “Samuelito” le envió una foto de unos cuantos kilos a Macalopu, según reveló una imagen hallada en la causa".

“El valor probatorio del contenido de este registro fílmico radica en la posición que presentaría “Roger” ante la empresa criminal , no solo en las conductas de tráfico de estupefacientes sino en lo que explícitamente grafica el ataque hacia la víctima", afirmó Arroyo Salgado en su procesamiento a Macalopu y su banda. Sin embargo, las 99 páginas del procesamiento no mencionan un vínculo con la banda del Bajo Flores.

¿Eran acaso sus mayoristas? ¿Cómo se conectan ambas bandas, la de Macalopu y el elenco ya conocido del Bajo Flores? “No lo sabemos, pero se conocían y hacían negocios juntos”, dice una fuente clave del caso.

Fuente: Infobae