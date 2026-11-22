Las transferencias de la Provincia a los municipios bonaerenses cayeron un 1,55% en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026. Pinamar registró una baja del 6,61%, General Madariaga del 5,31% y Maipú del 5,38%. Villa Gesell también había mostrado un fuerte retroceso durante el primer semestre. El escenario genera preocupación de cara a la elaboración de los presupuestos municipales para 2027.





Los municipios bonaerenses se preparan para discutir sus presupuestos de 2027 en un contexto de pérdida de recursos y dificultades para sostener el poder adquisitivo de los fondos que reciben de la Provincia. Según un informe de PPA Consultora, entre enero y septiembre de este año las transferencias provinciales a los 135 distritos registraron una caída real del 1,55% respecto del mismo período de 2025.





En términos nominales, el Gobierno bonaerense transfirió $4.388.820 millones a las administraciones municipales. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, esos recursos representaron una pérdida de $74.988 millones a valores de septiembre. La situación profundiza una tendencia que lleva cuatro años consecutivos de retroceso y acumula una caída real del 10,7% desde 2022.





Dentro de la región, Pinamar aparece entre los distritos más perjudicados de toda la provincia. Las transferencias que recibió durante los primeros nueve meses del año cayeron un 6,61% en términos reales, ubicándose como el segundo municipio con mayor retroceso, solamente detrás de San Isidro.





General Madariaga también figura entre los diez distritos con mayores pérdidas, con una disminución del 5,31%. Una situación similar atraviesa Maipú, donde los recursos provinciales registraron una caída real del 5,38%, ubicándolo entre los cinco municipios más afectados por la retracción.





En el caso de Villa Gesell, el relevamiento correspondiente al primer semestre de 2026 ya había advertido una baja del 5,7% en las transferencias reales respecto del mismo período del año anterior. Aunque ese porcentaje no corresponde al acumulado de septiembre, refleja las dificultades que también enfrentó el distrito durante la primera mitad del año.





Para General Lavalle y el Partido de La Costa, el informe difundido no detalla las variaciones individuales correspondientes a los primeros nueve meses, por lo que no es posible establecer con precisión el porcentaje de pérdida de cada municipio. Sin embargo, ambos forman parte de un escenario provincial en el que 106 de los 135 distritos recibieron menos recursos en términos reales que durante 2025.





La mayor parte de los fondos que reciben las administraciones locales corresponde a la coparticipación de impuestos, que representó el 76,3% de las transferencias realizadas durante el período, con $3.347.290 millones. El resto se distribuyó entre el Fondo Educativo, otros conceptos, la descentralización tributaria y el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).





Este último mecanismo representó apenas el 1,1% del total transferido. Además, el esquema de asistencia extraordinaria previsto para 2027 dependerá de las negociaciones presupuestarias y de un eventual endeudamiento provincial. Desde PPA Consultora advierten que esta modalidad genera menos previsibilidad para las administraciones municipales que un sistema de distribución automática de recursos.





Con una pérdida acumulada del 10,7% desde 2022, los intendentes bonaerenses llegan a la discusión del Presupuesto 2027 con un escenario financiero cada vez más ajustado. Para municipios como Pinamar, Madariaga y Maipú, que aparecen entre los más afectados, el desafío será sostener los servicios, afrontar los gastos de funcionamiento y responder a las demandas de sus comunidades con recursos que perdieron capacidad de compra frente a la inflación.

