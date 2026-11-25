Un policía de 35 años murió este martes por la tarde durante una persecución en la ciudad de Córdoba. El efectivo circulaba en una moto junto a otro compañero cuando, por motivos que todavía se investigan, chocó contra el acoplado de un camión en barrio Coronel Olmedo.

La víctima fue identificada como Facundo Alfredo Batalla , cabo primero de la Policía de Córdoba e integrante del Departamento Motocicletas Sur. El accidente ocurrió en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Hermanos Warnes .

Según informó ElDoce , la fuerza de seguridad aseguró que los dos efectivos participaban de un “seguimiento controlado” a un hombre que también circulaba en motocicleta . En ese momento, Batalla se accidentó contra el acoplado del camión y murió como consecuencia del choque. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación.

Batalla tenía 35 años y llevaba 10 años y cuatro meses en la Policía de Córdoba . Formaba parte de la promoción 217 y se desempeñaba en la Dirección de Motocicletas, dentro del Departamento Motocicletas Sur. Según trascendió, tenía dos hermanos y dos hermanas, una de ellas aspirante a ingresar a la Policía.

A través de un comunicado, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , el jefe de Policía, Marcelo Marín , y otros integrantes de la cúpula de la fuerza expresaron su pesar por la muerte del cabo primero.

“Expresan su profundo pesar por el fallecimiento del Cabo 1° Facundo Alfredo Batalla, perteneciente a la Dirección Motocicletas”, señalaron desde la institución. En el mismo mensaje, enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del efectivo .

Además, luego de conocer la noticia, la Policía de Córdoba informó la suspensión de un evento de gala que estaba previsto para el martes a las 19:15. “La decisión responde a este doloroso acontecimiento que enluta a nuestra institución”, expresaron en el comunicado.

Fuente: TN