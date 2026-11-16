El debate por la reforma política y la suspensión de las PASO, prioridad para Javier Milei en su aspiración de reelegir el año próximo, se retomará este martes luego del acuerdo que alcanzó el Gobierno con los gobernadores radicales . El bloque de la UCR, con 10 senadores , será clave en el intento del oficialismo tanto para reunir las firmas para el dictamen como en el tratamiento en el recinto. ¿Cuántos de esos legisladores acompañarán a La Libertad Avanza a partir del pacto con los mandatarios provinciales?

Ese número será uno de los factores determinantes para la suerte del proyecto impulsado por el Gobierno. El bloque libertario tiene 21 integrantes, por lo que para alcanzar los 37 votos necesarios requerirá el apoyo de al menos 16 aliados. En los poroteos previos, en parte la diferencia entre si están o no garantizados el quórum y la aprobación depende de si se cuentan a favor los 10 radicales o solo una parte. Acaso como expresión de deseo, en el peronismo sostienen que no todos respaldarán la suspensión de las PASO como argumento de que el oficialismo todavía no contaría con la mayoría especial obligada para una reforma electoral.

“Al menos seis de los 10 van a votar a favor” , descontó este domingo uno de los senadores de la UCR. Los más comprometidos son los alineados con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), que llegaron con Diego Santilli y los primos Martín y Lule Menem a un acuerdo que contempla el aval de la UCR a la supresión de las primarias y la colaboración de la Casa Rosada a la continuidad del radicalismo en el poder en esas provincias.

Son los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri , los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela , la chaqueña Silvana Schneider y el santafesino Eduardo Galaretto , más allá de que alguno podría plantear reparos al acuerdo. Carolina Losada , también senadora por Santa Fe, no responde de manera automática a Pullaro y defiende las PASO –le permitió acceder a la banca en contra de la estructura partidaria-, aunque de cualquier modo suele escuchar al gobernador y podría votar la suspensión. El bonaerense Maximiliano Abad , el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama representan distritos con mandatarios peronistas, por lo que tampoco quedaron directamente alcanzados por el pacto.

“El acuerdo está atado a lo electoral, tanto en las provincias como a nivel nacional. Eso significa que el radicalismo, más allá de lo que diga el Comité o algún sector, renuncia a construir una alternativa nacional ”, consideró uno de los senadores sin terminal en su provincia, en un adelanto del fundamento para votar con el oficialismo: “¿Qué sentido tiene para nosotros sostener las PASO? Sería para hacerle un favor al peronismo y en este contexto a Kicillof”.

“Fama, Kroneberger y Losada tienen que renovar y a ninguno le conviene que no haya PASO, pero están las colectoras y también es importante que el radicalismo conserve sus provincias, que no se divida su electorado, más allá de que cada uno va a cerrar su propio acuerdo” , estimó un senador de los que responde a un gobernador, a favor del entendimiento aun con cierta desconfianza por la fama de “mal pagador” del Gobierno: “Ellos cobran en efectivo y te dan un pagaré para el año que viene. Ojalá aprendan y esta vez cumplan”.

Por lo que averiguó Clarín , a los que ya confirmaron el apoyo podrían sumarse dos o tres más e incluso los 10 votar a favor. El menos inclinado a avalar la reforma por el momento sería Kroneberger. Los senadores mantendrán una reunión virtual el martes por la mañana , antes de la comisión de Asuntos Constitucionales. En la instancia del dictamen tres integrantes del bloque deberán expresar un primer pronunciamiento: Suárez, Vischi y Fama. “Acá no hay convicción, lo único que hay es interés” , admitió uno de los correligionarios.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín