Patricia Bullrich reunió a su tropa para reforzar el pedido de cambios a Javier Milei y su gobierno

En un mundo donde nada es casual y los gestos valen más que mil palabras, Patricia Bullrich reunió a la tropa que le responde en la Cámara de Diputados , junto a otros dirigentes, para dar una clara demostración de músculo político ante la administración del presidente Javier Milei , con la que cada vez encuentra más diferencias.

La reunión de la senadora libertaria con los dirigentes que le responden no es novedad, ya que suelen ser periódicas. Pero en este caso la diferencia es que desde el propio sector que responde a Bullrich se preocuparon por difundir la foto del encuentro , que se hizo en unas oficinas de Palermo el mismo día en que se suspendió una reunión de la mesa política del Gobierno.

“Linda reunión con el grupo”, escribió el diputado Damián Arabia en su cuenta de la red social X. En la imagen se puede ver, además, a los diputados nacionales Sabrina Ajmechet , Patricia Vázquez , Alejandro Bongiovanni , Belén Avico , Silvana Giúdici y María Luisa González Estevarena , y el senador provincial y exintendente Diego Valenzuela , y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, entre otros.

No estuvieron todos, hubo algunas ausencias por compromisos asumidos de manera previa. Pero no se trata de un número despreciable. Al menos en lo que respecta a la Cámara de Diputados, son 15 los legisladores que responden a la jefa del bloque de senadores libertarios.

“Nos venimos juntando hace rato, somos el grupo que entramos con Patricia y fuimos parte de su campaña; estamos con ella, no hay ninguna novedad”, explicó uno de los presentes en el encuentro.

Sin embargo, ante la consulta de LA NACION sobre que era toda una novedad que se difundiera una imagen de la reunión, el discurso cambió: “Es cierto que nunca nos habíamos sacado una foto”, reconoció.

En ese sentido, otra fuente con acceso al grupo se animó a ir un paso más allá y a reconocer que en el sector empiezan a tallar con fuerza los mismos reproches que desde hace ya varios meses viene planteando, en cuentagotas, pero en momentos clave, la propia Bullrich hacia la administración libertaria.

El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas.… https://t.co/atgP4azuZP

“Es momento de empezar a plantear un debate, una discusión sobre las formas y el método político, que es demasiado verticalista” , le dijo a este diario una persona que se sienta en la mesa de arena de la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA).

El mismo malestar manifestó una legisladora ante la consulta de ese diario. “En todos los ámbitos que he estado siempre he tenido oportunidad de debatir, de discutir los temas”.

“Acá no hay debate y los temas te llegan cocinados, los deciden una persona y media, y nosotros creemos que no puede funcionar así”, agregó la diputada, en una mezcla de catarsis y crítica a la praxis política del núcleo de poder libertario.

Aunque no hay nombres, los cuestionamientos apuntan al corazón de la administración libertaria: el propio Milei, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus acólitos los primos Eduardo y Martín Menem , segundo de la hermana presidencial y titular de la Cámara baja, respectivamente.

-¿Hay alguna posibilidad de que estas quejas se traduzcan en una rebelión en la Cámara de Diputados?, preguntó LA NACION.

- Rebelión no, pero es un llamado de alerta para que presten atención . Tenemos un grupo de diputados y queremos tener otra relación de poder y de discusión , replicó uno de los asistentes al encuentro.

En ese sentido, en el bullrichismo aseguran que el malestar no es solo de ellos, que el problema es “de método y que está extendido a otras tribus oficialistas de la Cámara baja. “Se lo podés preguntar a cualquier colega nuestro, que los dictámenes les llegan en medio de la comisión” , advierten.

Para tratar de calmar las aguas aclaran que no hay, por el momento, intenciones de ruptura. “Si nos vamos perdemos todos” , aclaró una de las fuentes consultadas, antes de volver a la carga con las diferencias que mantienen con el Gobierno.

“Tenemos diferencias conceptuales muy grandes: la hoguera de los periodistas, (Manuel) Adorni, el tema de la cuñada de Alconada Mon (la postulante a jueza María Victoria Michelli), son temas que Patricia viene planteando hace rato”, afirman desde el bullrichismo, en el que insisten que la idea no es romper porque “si dejamos que las diferencias nos ganen, vuelve el peronismo” .

Fuente: La Nación