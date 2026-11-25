La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a agitar la interna en el Gobierno al insistir con su reclamo de cambios "quirúrgicos" en el programa económico de cara a las elecciones del año que viene y advirtió que "no alcanza con decir que todo mejorará en 2028" .

En su nuevo pedido a Milei, Bullrich puso el foco en que "las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse".

En ese sentido, para justificar su reclamo, Bullrich apuntó: "El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon".

La senadora, que semanas atrás coqueteaba con la posibilidad de posicionarse como una alternativa para las próximas elecciones, aseguró que ahora la discusión pasa por cómo el plan económico "llega a todos los ciudadanos" .

"No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028" , lanzó a modo de advertencia Bullrich en la entrevista que le concedió a Bloomberg. Y agregó: "Hay unas elecciones de por medio".

En modo campaña, Bullrich también se refirió a la construcción política opositora, puntualmente del peronismo, que todavia no define su interna. "Si decís 'no, nunca se van a unir', entonces planeás basándote en esa hipótesis, que nunca se van a unir. Luego se unen y ¡bum!", advirtió.

"Y lo han demostrado en diferentes momentos, que han sido capaces de unirse en las circuntancias más difíciles", señaló la legisladora al medio económico estadounidense.

Los reclamos públicos de Bullrich a Milei no son nuevos y, según sostienen el propio Presidente y la ex ministra de Seguridad, no afecta la relación entre ambos. "¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política", contestó el mandatario días atrás cuando le consultaron por los cuestionamientos de la senadora.

El pedido de cambios "quirúrgicos" que le hizo Bullrich a Milei se suma a los que había deslizado la legisladora hace menos de una semana , cuando sostuvo que "hay muchas cosas intocables y otras que uno las tiene que discutir para llegar mejor a las elecciones".

Para Bullrich, "la discusión no es turbulencia, la discusión es sana". Lo dijo después de que el propio Presidente negara la existencia de una interna.

De todas maneras, la cercanía con las elecciones y la estrategia parlamentaria que lidera Karina Milei desde la mesa política sigue sumando tensiones con Bullrich. Como contó Clarín , la senadora estuvo menos de cuarenta minutos en el encuentro que se realizó este martes en la Casa Rosada y después explicó sus motivos. "Tengo una semana imposible. Mañana, (el informe de Diego) Santilli; pasado, la sesión con tema PASO; y viernes, (designación de) jueces. Además, tenía reuniones por ludopatía", contestó.

El lunes, Bullrich había sugerido otra vez que está preparada para ocupar el cargo de Javier Milei. “Me veo presidenta si veo una representación social fuerte”, dijo la jefa del bloque de senadores en una entrevista en un streaming. En privado, miembros de su equipo hacen saber que no está interesada en ser la eventual compañera de fórmula de Milei.

Fuente: Clarín