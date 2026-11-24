Hace dos meses las redes sociales le jugaron una mala pasada a Carolina “Pampita” Ardohain cuando, sin querer, compartió en sus historias de Instagram un posteo de María Eugenia “la China” Suárez , dando cuenta de que estaba al pendiente de sus publicaciones. Si bien rápidamente lo eliminó, los usuarios no se lo dejaron pasar y terminó expuesta. Ahora, la modelo fue consultada directamente por su “indiscreción” y, fiel a su estilo y con el humor que la caracteriza, contó el backstage de la escena .

“La tecnología no es lo mío, evidentemente”, comentó entre risas Pampita cuando fue consultada por la prensa, incluidas las cámaras de Infama (América TV). “ Me reí, me lo tomo con humor. Me lo mandaron mis amigas . Yo soy muy de meter la pata, no es la primera vez que me pasa ”, reconoció y reveló que su sobrina o su cuñada son quienes suelen avisarle si comete un error como este.

A su vez, explicó que vio la publicación de Suárez porque alguien se la envió y no sabe cómo, pero un clic terminó por hacer pública la historia . Si bien estuvo solo unos segundos en ese estado, fueron suficientes para que varios usuarios lo vieran y compartieran. Más allá del mal trago, Ardohain le restó importancia y se tomó con humor lo sucedido.

Si bien es cierto que cualquiera puede cometer un error, cuando reflota una rivalidad de años, es más difícil que pase inadvertido. A mediados de septiembre, Pampita publicó en sus historias de Instagram una publicación que hizo Suárez en su feed que incluyó fotos en la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en La Isla , Nordelta, y una de 2022 en Nueva York luciendo un vestido de una reconocida marca con la que actualmente Ardohain trabaja.

Si bien rápidamente la conductora lo eliminó, sus seguidores le ganaron de mano e hicieron una captura que fue compartida posteriormente desde la cuenta de X de El ejército de LAM y se viralizó. Las especulaciones rápidamente se hicieron eco al punto tal que Pampita reaccionó y publicó un divertido meme de un fragmento del video de “No me quemés” de Nazareno Móttola en el programa Peligro sin codificar . Si bien no tenía audio, decidió que la frase esté escrita en llamativas letras blancas a modo de resaltarlas. Su posteo fue interpretado como una forma de respuesta, con humor, a quienes la expusieron públicamente por su error.

Fuente: La Nación