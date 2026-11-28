Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El conjunto paulista obtuvo así su cuarto trofeo en el máximo certamen continental, alcanzó a River, Flamengo y al propio Pincha en la clasificación histórica de los clubes más ganadores de la competencia y, además, le permitió a Brasil superar a la Argentina en cantidad de conquistas: 26 contra 25 .

Se trata de la cuarta coronación del Verdao en el torneo que organiza la Conmebol, tras las obtenidas en 1999, 2020 y 2021 , cuando se impuso en las finales ante Deportivo Cali, Santos y Flamengo, respectivamente. Con este logro, igualó al conjunto carioca como el equipo brasileño más ganador de la competencia y dejó atrás a San Pablo, Santos y Gremio, que la conquistaron en tres oportunidades.

La consagración en territorio uruguayo también significó la sexta conquista internacional de Palmeiras en competencias del ámbito de la Conmebol, entre las que se destacan, además de las cuatro Libertadores, la Copa Mercosur de 1998 y la Recopa Sudamericana de 2022.

Más allá del logro del conjunto paulista, la definición en Montevideo marcó un cambio en la clasificación histórica por países. Brasil volvió a tener más Copas Libertadores que la Argentina después de 63 años . La última vez que había estado por encima fue en 1963, tras el bicampeonato de Santos de Pelé. Independiente igualó el registro con sus conquistas de 1964 y 1965, mientras que Racing puso en ventaja a los clubes argentinos en 1967.

La diferencia llegó a ser de siete títulos en favor de la Argentina en 2018, cuando River se consagró campeón ante Boca en Madrid. Desde entonces, los equipos brasileños ganaron las ocho ediciones del certamen : Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020, 2021 y 2026), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

Pese al dominio brasileño de los últimos años, Independiente se mantiene como el máximo ganador de la historia de la Libertadores, con siete estrellas, una más que Boca (seis). El podio lo completa Peñarol (cinco), mientras que River y Estudiantes comparten ahora el cuarto lugar con Flamengo y Palmeiras (cuatro).

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Fuente: La Nación