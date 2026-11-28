ZONALES

Un hombre de 29 años denunció que, al regresar a su departamento ubicado en la calle Dakar al 2000, en Ostende, encontró una ventana abierta y constató que le habían sustraído distintas herramientas y pertenencias.





Según la denuncia, la víctima se había retirado de su domicilio alrededor de las 7 de la mañana y regresó a las 17:30. Al revisar el lugar advirtió el faltante de un maletín negro con detalles naranjas que contenía una amoladora y un taladro, ambos amarillos. También le robaron una mochila azul con documentación personal y un bolso con herramientas de electricidad, entre ellas alicates, destornilladores y pinzas.





La investigación tuvo una novedad al día siguiente, cuando personal policial fue convocado por el 911 a la esquina de Arcachon y Central. Allí, integrantes de la Guardia Urbana tenían identificada a una joven que habría cometido un ilícito el día anterior.





La mujer fue reconocida por la vestimenta que llevaba y posteriormente identificada como una joven de 19 años. Tras consultar con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Pinamar, el Ministerio Público Fiscal dispuso su aprehensión en el marco de la causa caratulada como hurto.