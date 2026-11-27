Las altas temperaturas se instalaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este viernes 27 de noviembre la máxima llegará a los 32°C, mientras que el fin de semana tendrá jornadas todavía más calurosas, con un pico de 34°C el domingo 29 .

Además, el organismo no prevé lluvias para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. El calor continuará durante el lunes, con una máxima de 33°C, aunque las temperaturas comenzarán a descender a partir del martes.

Durante la mañana, la temperatura será de 24°C , con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 32°C y se esperan vientos del norte, también de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25°C , con vientos del norte de entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones durante la jornada.

El calor continuará durante el comienzo de la semana, aunque después llegará un descenso progresivo de las temperaturas .

Fuente: TN