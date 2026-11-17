" Siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras ". Así arranca el posteo en Instagram con el que el bombero Tomás Natenzon (25) da su versión de lo que ocurrió el domingo 8 de noviembre cuando fue detenido en Palermo, muy cerca de donde el papa León XIV daría la misa al día siguiente.

Natenzon finalmente recuperó la libertad la madrugada del sábado 14 luego de que la jueza federal María Servini lo sobreseyera al entender que "no tuvo la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho ni dirigir sus acciones".

Durante su detención, el bombero voluntario fue despedido de la empresa de comunicaciones para la que trabajaba y con la que participó de instalaciones de radio en edificios del Gobierno.

Eso explica que hubiera tantos handies y equipos en su casa, aunque la jueza Servini seguirá investigando si tenía acceso a frecuencias de alta seguridad como el Congreso o la Quinta de Olivos.

" El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre ", recapitula Natenzon en su posteo.

De acuerdo a la investigación del fiscal Carlos Rívolo , si bien el bombero tenía autorizaciones para estar en la zona, mostró diferentes actitudes que lo hicieron sospechoso: tener una credencial falsificada como enlace papal, por ejemplo.

"Hay una parte de esta historia que merece ser contada. Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones. De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa ", agrega Natenzon, quien en su haber tiene notas periodísticas por haber enlazado los distintos destacamentos de bomberos voluntarios.

Y explica que " se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud" .

" Mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado , mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal. Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza ", continúa en el posteo, con varias fotos, entre ellas una en la explanada de la casa Rosada, en su moto.

" Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas. Se utilizaron palabras como «arsenal», «infiltrado» y «amenaza», generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse. Atravesé días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana. Finalmente, el 14 de noviembre, la Justicia dictó mi sobreseimiento y ordenó mi inmediata libertad" , apunta.

Y cierra con un último concepto: "Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre . No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió". Y también una promesa: "Próximamente más información".

La publicación fue musicalizada con la canción " Anarquía en Buenos Aires" , de Airbag , cuya letra describe una ciudad al borde del colapso, con imágenes violentas como tanques en la avenida 9 de Julio y la Policía disparando.

El bombero fue revisado por los peritos del Cuerpo Médico Forense en base a una serie de puntos pedidos por el fiscal Rívolo y su abogado defensor Juan Manuel Dragani.

Ese informe concluyó que el joven podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían, por lo cual se ordenó que lo examinara un cuerpo interdisciplinario en el Hospital Borda , el centro de salud mental público para varones, en el barrio de Barracas.

Cuando fue detenido por policías de la Ciudad, el sospechoso se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación. Al parecer era auténtica.

Al concretar la detención, en una zona que también linda con la embajada de los Estados Unidos, a los policías les llamó la atención las distintas credenciales de identificación y que tenía cuatro equipos de comunicación.

Según señalaron, Natenzon empezó a los gritos y esto no lo ayudó, menos aún que a pocos metros estuvieran altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín