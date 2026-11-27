Las botellas de vidrio pueden tener una segunda vida convirtiéndolas en objetos decorativos. Una de las ideas más prácticas es la de hacer lámparas solares para iluminar el patio durante la noche, sin necesidad de realizar instalaciones eléctricas ni perforar el envase.

El proyecto combina dos elementos clave: una botella limpia, que actúa como soporte y difusor de la luz, y una luminaria solar de jardín , que se recarga durante el día y se enciende automáticamente al oscurecer. Con pocos materiales, se puede lograr una luz cálida y decorativa para acompañar las noches al aire libre.

Antes de empezar, es importante reunir los siguientes elementos:

Estas luminarias pueden sumar puntos de luz en diferentes rincones del exterior:

Para lograr un efecto más atractivo, se pueden combinar botellas transparentes con otras de vidrio verde o ámbar. La luz se verá diferente según el color y la forma del envase, permitiendo personalizar la ambientación del espacio.

Fuente: TN