Nancy estaba visiblemente conmovida y flameaba frente al Congreso una bandera con la cara de Romina , su hermana. Hace tan solo un mes y medio fue asesinada por su pareja en San Martín. Estaban en su casa cuando él la apuñaló, prendió fuego la vivienda y se quitó la vida.

“Yo estaba en el trabajo y me llamó una vecina que había escuchado los gritos . La llevaron al hospital, la operaron y a la media hora me llamaron los médicos para decirme que había llegado con muchas heridas. No aguantó” , relató en diálogo con TN durante la marcha en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Romina tenía 38 años y era madre de dos hijos: Pía, de 11, y Tomás, de 18. La familia todavía está en shock: “No caemos. Hacemos mil preguntas todo el tiempo. ¿Por qué no habló? ¿Qué fue lo que pasó? Estamos pasando una pesadilla”.

“Es muy importante que hablen, que no tengan miedo. Que hay familias que puedan ayudar. Nos tenía a todos nosotros para ayudarla, para sacarla de ese lugar. No habló por miedo y pasó lo que pasó”, expresó.

Romina es una de las 251 mujeres y nenas asesinadas en la Argentina en el último año, según el informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, que relevó los casos ocurridos entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026.

Según el relevamiento, 112 femicidios fueron cometidos por parejas , 35 por exparejas, 34 por conocidos o vecinos y 17 por otros familiares. También se registraron 15 casos perpetrados por hijos o hijastros y ocho por padres o padrastros.

La mayoría de los crímenes ocurrió en espacios vinculados con la vida cotidiana de las víctimas : 87 fueron cometidos en viviendas compartidas, 80 en casas de las mujeres y 21 en la vía pública. También se registraron 15 casos en campos, lugares abandonados o zonas de monte y 13 en viviendas de los agresores.

Los femicidios y la violencia de género también dejan a familias que, años después, siguen reclamando justicia y advierten sobre la falta de respuestas. El 3 de diciembre se cumplirán nueve años de la muerte de Tamara Santillán. Por eso, su hermana Jaqueline y su sobrina salieron este miércoles para pedir, una vez más, justicia.

Tamara había sufrido violencia de género por parte de su pareja durante años y se quitó la vida en 2017. “Ahora, el agresor cayó detenido por otro intento de femicidio. Los años pasan y sigue impune, sigo sin poder creerlo”, lamentó Jaqueline.

Y remarcó: “El Estado mira para otro lado, las familias no podemos actuar. No tenemos nada que nos avale para poder actuar, para poder sacarlas de ese contexto violento. El agresor te mata la mente o te mata a vos. Entonces por eso estoy acá hoy”.

La mujer, que lleva un cartel con la cara de Tamara, vino acompañada de su hija: “La crió con total libertad. Siempre le digo que puede venir, sentarse en mi casa y hablar de todo, aunque a veces sean temas incómodos. Ella sabe que tiene la confianza de poder venir y charlar conmigo libremente. Creo que estoy criando una hija con herramientas para salir al mundo a defenderse”.

Asimismo, reforzó la importancia de reclamar por el fin de la violencia machista en un contexto en el que casi 9 de cada 10 mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de situación violenta: “ No tenemos que esperar que nos pase de cerca para salir a marchar. Creo que muchas personas no se animan, pero es necesario porque muchas veces no tenemos que ser la causa para luchar por ella”.

Entre los carteles que aparecían en la plaza, Rocío llevaba uno con un mensaje claro: “No estás sola. Hay redes que acompañan . Hablar, pedir ayuda y acompañarnos es el primer paso hacia una vida libre de violencia. Rompamos el silencio y construyamos libertad”.

“Soy víctima de violencia de género, de distintos tipos de violencia de género. Tengo 38 años y hoy digo basta. Basta para mí y basta para todas. Me sumo a esta causa por mí y por todas esas víctimas que no están hoy presentes físicamente. Que se respete nuestra ley”, reclamó.

En ese sentido, recordó que la línea 144 está disponible para que las personas que sufren violencia puedan ser asesoradas y contenidas: “Cada mujer puede llamar a ese número y buscar en su zona, que no está sola, que estamos acompañadas”.

“Vine sola porque mi amiga ya no vive”, dice el cartel que sostiene Eliana y que responde, sin rodeos, por qué decidió marchar este 25 de noviembre. “Muchas de las personas que están acá son nietas, amigas, hermanas, compañeras de trabajo de alguien que lamentablemente pasó por un femicidio. Hay que seguir acompañando siempre, hacer visible la situación y hacernos escuchar. Es la manera de reclamar por todo lo que está pasando, que es cada vez peor” , manifestó.

Fuente: TN