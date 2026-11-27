Al día siguiente de que el Senado aprobó por unanimidad de la Ley de Prevención de la Ludopatía , la diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó la iniciativa, dijo que "no nos cambia la vida" y aseguró que su aprobación fue sólo una "concesión" a los aliados a cambio de proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei. Rápidamente salió a cruzarla Maximiliano Ferraro, también integrante de la Cámara baja. "Estamos frente a un flagelo", le advirtió el presidente de la Coalición Cívica.

La polémica comenzó cuando la diputada le contestó a un usuario de X identificado como "Fierillo" . "No puedo creer que esta mierda tuviera votación unánime. Son realmente unos MOGÓLICOS", escribió ese perfil.

A modo de respuesta, la diputada sentenció: "Hay que hacerle concesiones a los aliados chicos. Esta ley no nos cambia la vida . Pero la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y el Presupuesto sí. ¿Se entiende?".

Y retrucó: "No estamos en un mundo libertario. La gran mayoría de los políticos siguen siendo estatistas amigos de la regulación. Por eso tenemos que seguir peleándola con estrategia y entereza. Y recuerden que podrían vivir en Santa Fe y que el gobernador les prohíba jugar al GTA... o podrían volver los kukas y prohibirles usar redes sociales".

Hay que hacerle concesiones a los aliados chicos. Esta ley no nos cambia la vida. Pero la reforma a la carta orgánica del BCRA y el presupuesto sí. SE ENTIENDE? No estamos en un mundo libertario. La gran mayoría de los políticos siguen siendo estatistas amigos de la regulación.…

Tras la publicación de Lemoine, el mismo usuario interpretó que el oficialismo buscará derogar la norma cuando reúna los votos necesarios. "Gracias Lilia, entonces queda confirmado que esta ley vuela apenas tengamos la mayoría suficiente", planteó a la diputada. Pero no obtuvo respuesta.

La publicación de Lemoine generó una rápida respuesta por parte del diputado Maximiliano Ferraro , quien salió al cruce de la libertaria y rechazó que la iniciativa sea una concesión política.

"Lilia, la Ley de Prevención de la Ludopatía no es ninguna concesión. Como dijo la Comisión Episcopal de Pastoral Social, es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina ", respondió.

Además, advirtió que se trata de " un flagelo que crece día a día y destruye la vida de miles de jóvenes , personas y familias".

Lilia, la Ley de Prevención de la Ludopatía no es ninguna concesión. Como dijo la Comisión Episcopal de Pastoral Social, es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Estamos frente a un flagelo que crece día a día y destruye la vida de miles de jóvenes, personas y… https://t.co/4D9pj0iJ3n

En otro intercambio de mensajes en X, Lemoine fue aún más contundente. Ante la pregunta de un usuario sobre si admitía que la ley era "al pedo" y que no iba a cambiar nada respecto de la ludopatía, la diputada respondió: "Obvio. Soy libertaria".

La polémica se generó después de que el Senado convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía, luego de dos años de resistencia y tras la presión de la Iglesia. El proyecto fue aprobado sin cambios respecto del texto que había sancionado Diputados, pese a que el oficialismo había intentado introducir modificaciones sin conseguir los apoyos necesarios.

La norma prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, tanto en televisión y radio como en redes sociales, camisetas de fútbol, estadios e influencers. También establece controles de identidad, incluido el reconocimiento facial, para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de juego online.

Fuente: Clarín