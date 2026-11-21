Paolo Bulgari, el empresario conocido por convertir la joyería familiar en un símbolo de lujo mundial, murió este sábado a los 89 años . La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial de Bvlgari . Era nieto del fundador de la compañía, Sotirio Bulgari, y presidente del Grupo Bvlgari desde 1984. “Ha fallecido el joyero más grande de nuestro tiempo ”, declararon sus seres queridos.

“Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de Paolo Bulgari”, escribieron a través de Instagram. También se refirieron a él por su “ profunda humanidad y el talento de un emprendedor que amaba Italia y fue su embajador en el mundo”.

Bulgari había comenzado a colaborar con su padre en 1960, especializándose en el conocimiento de las piedras preciosas , ámbito donde se convirtió en uno de los mayores expertos a nivel mundial. Desde la compañía señalaron que “refinó la sensibilidad y el sentido estético que constituyen la esencia del estilo Bvlgari”.

Fue clave en la década de 1960, donde, tras la muerte de su padre, la narrativa de la compañía dio un giro glamoroso a la tercera generación de la familia, que incluyó a sus hermanos Gianni y Nicola.

La marca se distinguió por su estilo inspirado en la Roma clásica y su arquitectura y llegó a una nueva era de reconocimiento internacional, donde la boutique de Bvlgari en Via dei Condotti se convirtió en una atracción para las estrellas internacionales del cine como Sophia Loren, Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor , Monica Vitti y Anita Ekberg. Al empresario se le atribuyó el uso y éxito de las turmalinas en la joyería de los años ’80.

“Dotado de un auténtico espíritu creativo, volcó su corazón en su oficio y en el fomento del talento de jóvenes diseñadores, dejando una huella imborrable en el mundo de la joyería . Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que tuvieron el honor de compartir este camino junto a él”, continuaron desde la compañía.

Para cerrar, incluyeron una frase dicha por el propio Paolo: “Todo puede ser una fuente de inspiración. No existen reglas en la creatividad. Nunca” .

“Gracias, Sr. Paolo; su legado, como un brillante faro de inspiración creativa, seguirá inspirando a las generaciones venideras”, concluyeron.

Paolo Bulgari creó su fundación homónima en Roma en 2019, cuya organización se dedicó a combatir la pobreza educativa , con principal foco en la educación juvenil y la regeneración urbana en los suburbios de la capital. Dos de sus más recientes proyectos fueron el Centro de Formación Profesional Borgo Ragazzi Don Bosco y la renovación de la plaza principal del barrio Largo Ferruccio Mengaroni.

Bernard Arnault , presidente y director ejecutivo del Grupo LVMH, propietario de la marca Bvlgari desde 2011, también ofreció sus condolencias en un comunicado. “Nuestro grupo, mi familia y yo extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia Bulgari y a todos los empleados de la casa”, expresó.

Arnault sostuvo que Paolo fue “un artífice clave del éxito de la marca, al tiempo que defendía y encarnaba el espíritu italiano y la profunda herencia romana de nuestra excepcional joyería”.

Fuente: La Nación