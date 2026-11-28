En las últimas horas murió Javier Lozano , histórico cronista de TN y eltrece, a los 66 años , de acuerdo a lo que confirmó la señal de noticias. Tenía cáncer de riñón y su salud se había deteriorado en estos meses.

Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y dio sus primeros pasos en la empresa como acreditado en Tribunales. Luego, trabajó como productor de Telenoche y como cronista en ambas señales de televisión.

También se desempeñó como periodista acreditado en Casa Rosada y en el Congreso Nacional. En 2020, en medio de la pandemia por el Covid-19, fue nombrado

Lozano era hincha de Estudiantes de La Plata, que hoy disputa la final de la Copa Libertadores, y era amante de los animales. “Javi, todos nosotros vamos a extrañarte”, aseguró TN .

Fuente: La Nación