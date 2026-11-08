Moreno: fueron a balear a un vecino por una disputa narco y mataron a un bebé de 10 meses

Un bebé de 10 meses murió tras recibir un disparo durante una balacera ocurrida en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno , en el marco de un presunto ajuste de cuentas narco . El ataque estaba dirigido contra un vecino de la familia, pero los proyectiles ingresaron a la vivienda lindera, donde se encontraban el chiquito, una nena de 10 años y una mujer, quienes también fueron alcanzadas por los disparos.

El hecho ocurrió este sábado, 7 de noviembre, alrededor de las 21, en el barrio 1° de Marzo. Según informaron fuentes policiales a Infobae , dos hombres y una mujer atacaron a tiros la vivienda de un hombre con varios antecedentes penales, quien se encontraba en el interior de su casa al momento de la agresión.

Durante la balacera, varios proyectiles atravesaron la casilla lindera y alcanzaron a sus ocupantes. Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de la zona.

El bebé ingresó a quirófano debido a la gravedad de las heridas, pero murió pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida .

De acuerdo con la información policial, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la ingle, mientras que la nena de 10 años recibió un disparo en el brazo izquierdo. El bebé, por su parte, fue alcanzado en la espalda.

Según publicó el medio local Primer Plano Online , la niña se encuentra fuera de peligro . El medio también señaló que las heridas del bebé afectaron la arteria femoral y que la Justicia ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas . En ese contexto, se intenta determinar qué vínculo tenían los agresores con el vecino al que buscaban atacar y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la balacera.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que los tres sospechosos ya fueron identificados y son intensamente buscados . En las tareas para localizarlos intervienen efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego . La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli , titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Fuente: Infobae