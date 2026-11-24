Javier Milei prepara un viaje a Paraguay para este martes y su primer encuentro con el presidente provisional Pedro Alliana. Será un viaje de horas para este primer encuentro.

El pasado 13 de noviembre Milei y Alliana, comunicaron por redes sociales la conversación telefónica que mantuvieron y acordaron verse "próximamente" .

Milei lo llamó recién una semana después de que Alliana asumiera el poder en reemplazo de Santiago Peña, de quien era hasta entonces vicepresidente. Peña fue destituido por el Senado el viernes 6.

El detonante fue el derrumbe de Ueno Bank , una de las entidades financieras de mayor expansión en Paraguay. Pero el episodio tuvo una particularidad decisiva: el banco estaba vinculado con el pasado empresarial del propio Peña y administraba fondos públicos y previsionales.

El colapso dejó a casi tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos . Peña está con prisión preventiva al igual que ex presidente del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, y tres ex directores del Banco.

La caída de Peña fue un golpe para Milei porque era su único aliado en el Mercosur y en el contexto de sus peleas con Lula da Silva, que este martes empeoraron por unos dichos del canciller Pablo Quirno .

Y se produjo en el medio de la derrota legislativa del Partido Republicano y Donald Trump. También de la de Flavio Bolsonaro frente a Lula y la de Benjamín Netanyahu en Israel.

Fuente: Clarín