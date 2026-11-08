Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: “En la Argentina, los debates no son honestos intelectualmente”

El presidente Javier Milei habló el domingo por la noche con LN+ luego del discurso del papa León XIV, quien se encuentra de visita en la Argentina hasta el 11 de noviembre. La entrevista se realizó en el Palacio Libertad.

Consultado por Luis Majul, durante el programa La Cornisa , sobre si el mensaje del Sumo Pontífice en favor de la concordia, la paz y el diálogo en la política argentina debía interpelarlo tanto a él como a la oposición, el jefe de Estado respondió: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente ”.

Y puntualizó: “Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”.

A lo largo del diálogo televisivo, reconoció también haberse sentido “conmovido” por la llegada del líder de la Iglesia Católica a suelo argentino. “Es algo verdaderamente estremecedor. En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo [en Aeroparque], hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, admitió.

Dijo también que el momento de estrecharle la mano y agradecerle por haber venido al país también lo marcó. “Estamos hablando del máximo líder espiritual del planeta. Es muy muerte. Ahí se terminan las cuentas”, sostuvo.

Fuente: La Nación