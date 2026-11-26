Javier Milei volverá a brindar una "clase magistral" a integrantes de su gobierno, diputados y senadores este lunes en el Palacio Libertad: la misma versará sobre el primer tomo de "La Moral como Política de Estado" que se publicará en los próximos días.

Se trata de una obra con la que el mandatario pretende dejar un legado sobre su paso por la primera magistratura, no exento de polémicas por casos como el del token LIBRA -que ayudó a "promocionar" pero que derivó en causas judiciales en las que quedó sobreseído-, las denuncias por supuestas coimas de Agencia de Discapacidad (ANDIS), un área que vio pasar la motosierra libertaria a pleno y fue parte del discurso del Papa León XIV, o el affaire que derivó en la renuncia de Manuel Adorni como jefe de gabinete.

El Presidente convocó a las 20.30 de este lunes a sus invitados al salón, conocido la Ballena Azul del ex CCK, en los que disertará sobre el primer libro de esta saga, llamado "La construcción de una idea" -"Cómo se puso en marcha" y "La bitácora de cada medida", son los nombres de los otros dos textos-, con el que intentará abordar su parecer sobre lo que considera es la cuestión moral en la cosa pública.

El ex legislador de la Coalición Cívica Hernán Reyes publicó el 13 de mayo en Clarín una columna en la que abordó la concepción moral de Milei que, a su entender, "nunca incorporó una ética del poder público". Al respecto, explicó que "su idea de moral está enfocada en el individuo, la propiedad y el mercado. No en la función pública, los límites institucionales, la transparencia o la responsabilidad de quienes gobiernan".

Cerca del libertario explican que cuando éste pondera la "eficiencia" en el Estado lo hace, por ejemplo, para justificar los recortes en las becas de discapacidad como forma de eliminar los beneficios truchos que fueron otorgados por anteriores administraciones.

Como sea, la obra de Milei nuevamente será publicada por la editorial Hojas del Sur . La misma está a cargo de Andrés Mego , factótum del acto-recital en el Movistar Arena de "La Banda del Presidente" que sirvió para relanzar la campaña de LLA en 2025, pero también es co-organizador de las jornadas de La Derecha Fest (el 10 de diciembre tendrá un nuevo evento).

El año pasado Mego no quiso dar precisiones sobre el monto del apoyo económico a la organización del show en el Movistar Arena, pero explicó a Clarín que "vender 10.000 ejemplares en menos de diez días no es poca cosa (por el anterior libro de Milei); eso no pasaba hace más de diez años en el rubro. Y lo más increíble: el 80% de quienes lo compran son jóvenes, de entre 16 y 25 años", al tiempo que indicó que en ese momento tenía derechos negociados en cinco países. "Con el libro anterior nos pasó algo parecido, ¡llegó primero en ventas en Japón!", destacó.

Mego también le acaba de editar un libro a la diputada Lorena Villaverde, titulado "Inquebrantable. Cómo el poder intentó destruirme y por qué no pudo" , en el que la titular de LLA de Río Negro sostiene que intereses políticos y económicos estuvieron detrás de una supuesta operación para que no pudiera asumir como senadora electa por la provincia patagónica el 10 de diciembre pasado.

Por la presión externa y de los propios, Villaverde mantuvo su banca en Diputados luego que fuera cuestionada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico -en una causa que fue sobreseída en Estados Unidos y por su supuesta vinculación con un empresario cercano a Fred Machado -, y su diploma fue devuelto a comisión porque no tenía los votos para su aprobación. La diputada visitó Estados Unidos hace semanas luego que dirigentes opositores advirtieran que tenía prohibido el ingreso a ese país.

Este miércoles, además, Villaverde presentó un amparo ante el juzgado federal de María Servini de Cubría, con competencia electoral, en el que sostiene que fue víctima de "proscripción y coacción", presuntas maniobras que, advierte, no le permitieron asumir su banca del Senado después de haber sido elegida en los comicios de 2025.

“Los rionegrinos me eligieron. Después de la elección, algunos senadores pretendieron decidir si ese voto podía hacerse efectivo sin prueba alguna más allá de la operación mediática. Me empujaron a renunciar y hoy llevo ese atropello institucional ante la Justicia", concluyó.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín