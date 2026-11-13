Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay, a una semana de la destitución de su aliado Peña

Tanto Javier Milei como el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, comunicaron por redes sociales la conversación telefónica que mantuvieron este viernes. Acordaron verse "próximamente" .

Fue una semana después de que Alliana asumiera el poder en reemplazo de Santiago Peña , de quien era hasta entonces vicepresidente. Peña fue destituido por el Senado el viernes 6. El detonante fue el derrumbe de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor expansión en Paraguay. Pero el episodio tuvo una particularidad decisiva: el banco estaba vinculado con el pasado empresarial del propio Peña y administraba fondos públicos y previsionales.

El colapso dejó a casi tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos . Peña está con prisión preventiva al igual que ex presidente del Banco Central (BCP) Carlos Carvallo, y tres ex directores del Banco.

"Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", posteó Milei en su X.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana ( @AllianaPedro ), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta…

Alliana, que completará el período presidencial de Peña hasta 2028, también comunicó por X la foto de su conversación telefónica en la que estaba el mismo canciller de Peña, Rubén Ramirez Lezcano, y que calificó como “muy cordial y fraterna".

Agradeció que lo acompañe en este proceso “fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina. Y agregó un dato. Informó que con @Milei acordaron reunirse “próximamente, en Asunción o Buenos Aires , para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblo”.

A diferencia de otros gestos de felicitación anticipada para con líderes que habían ganado solo las primeras vueltas electorales y faltaba su re confirmación en balotajes -como Flavio Bolsonaro, de Brasil; Abelardo de la Espriella, de Colombia; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Keiko Fujimori, de Perú- a Milei le costó tomar la iniciativa para esta felicitación y llamado a Allana.

Aunque el nuevo presidente de Paraguay -conocido como "Mangui" - es considerado uno de los principales hombres de confianza y aliado político del poderoso ex presidente Horacio Cartes, figura clave del movimiento Honor Colorado dentro del Partido Colorado en Paraguay, padrino de Peña y ahora según afirman quien decidió su destitución- el Gabinete paraguayo no ha cambiado mucho. Y tiene línea directa con la administración libertaria.

La crisis tiene, además, una dimensión argentina que conviene mirar en dos planos: el impacto económico y laboral directo de las empresas involucradas en la Argentina, las investigaciones judiciales que se buscan abrir en Paraguay sobre qué argentinos -incluyendo funcionarios- pudieron tener información privilegiada sobre la caída del banco y sacaron dineros anticipados; si Peña trajo dinero a la Argentina, y por las consecuencias políticas y diplomáticas de la salida de un presidente con quien Javier Milei mantenía una relación ideológica y política cercana.

Ocurre que con la destitución de Peña, el libertario perdió a uno de sus principales socios en el alineamiento incondicional a Donald Trump en el Mercosur , con la entrada al Escudo de las Américas, la adopción de la doctrina de seguridad trumpista, y el cambio tradicional de los votos de ambos países en las Naciones Unidas pro Trump y pro Benjamín Netanyahu.

Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, @JMilei , quien me expresó todo su apoyo al Paraguay. Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso. Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y… pic.twitter.com/gEqThOCLRo

“Es por de más llamativo el hecho de que el gobierno de Javier Milei haya reaccionado una semana después de la asunción de Pedro Alliana, y ser casi el último con un saludo hasta si se quiere meramente protocolar, frente a un Brasil que se manifestó en el mismo día . Esto evidencia la extrema cautela con la que observaron desde el gobierno de Milei esta crisis, pese a los muchos intereses en común entre los países, solo por mencionar uno, la administración de la Binacional Yacyretá y los vínculos a través del Mercosur”, considera la analista internacional Viviana Benitez.

Ex editora de Internacionales del ABC Color y La Tribuna, Benitez sostuvo que la relación entre Argentina y Paraguay es vista desde Asunción como estable y que difícilmente cambie. “Peña y Milei presumían de una alianza sólida, derecha fortalecida y, entre otros, alineada a la administración de Donald Trump. Con el gobierno de Alliana podría perderse esa sintonía ya, que el nuevo mandatario paraguayo optaría por un perfil más bajo en la escena global. Es un líder casi sin contactos internacionales. El punto en común que mantendría el vínculo sería Israel . Le quedan 22 meses de gobierno con una crisis interna aún no resuelta y la imagen del país quebrada,” sostuvo.

Según la agencia de noticias Reuters, se espera continuidad en la orientación económica de Asunción y en las relaciones con Estados Unidos, Israel y Taiwán, aunque también advierte sobre la dependencia política de Alliana respecto de Horacio Cartes y la debilidad de su mandato.

Fuente: Clarín