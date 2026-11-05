Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y no fue a la gala de los reyes, pero se reunió con Abascal

MADRID.- La XXX Cumbre Iberoamericana empezó sin Javier Milei . Para sorpresa de los organizadores, especialmente la Casa Real, el Presidente faltó a la inauguración del encuentro. Lo esperaban para la tradicional foto de familia el resto de los jefes de Estados que, como él, viajaron especialmente hasta Europa para el evento. Excepto Milei, una decena de mandatarios latinoamericanos que asistieron al Teatro Real de Madrid estrecharon la mano del rey Felipe VI , la reina Letizia y el presidente Pedro Sánchez .

Al faltazo a la actividad oficial, Milei le sumó un encuentro con Santiago Abascal , el líder de Vox, el partido de la ultraderecha española, con quien no se había podido reunir en su último viaje a España. El que comenzó este miércoles, en tanto, es el octavo periplo en Madrid .

Milei aterrizó a bordo del ARG 01 a las 16.28 (12.28 hora argentina) en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz y se trasladó hasta el hotel acompañado por el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios de su comitiva. Desde Presidencia dijeron a LA NACION que su asistencia a la gala no estaba prevista en la agenda del libertario, sin más explicaciones.

La primera actividad prevista de Milei en España ocurrió después de las 22.30 (18.30 de Argentina), cuando recibió a su amigo Abascal , indicaron desde Presidencia. Este encuentro había dado mucho que hablar durante el anterior viaje, hace apenas tres semanas, cuando el líder de Vox evitó mostrarse con el libertario en plena campaña electoral . Esta vez sí hubo selfie y pulgares arriba para postear en redes. Pero solo de Milei.

Mientras tanto, los presidentes de medio continente que asistieron a la ceremonia en el Teatro Real cruzaron caminando la Plaza de Oriente hasta llegar al Palacio Real , donde los reyes celebraron una cena para todos los invitados. La agenda difundida por Presidencia no tenía ese evento entre las actividades del libertario.

En la cena de gala estuvieron algunos de sus aliados de la región, como el chileno José Antonio Kast , el boliviano Rodrigo Paz , el hondureño Nasry Asfuro y la costarricense Laura Fernández. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , la única funcionaria que lo recibió oficialmente en sus anteriores siete viajes a España. Fue ella quien convenció a Milei para que asistiera a la cumbre, según la prensa española.

Desde la organización esperaban que el mandatario asistiera a la foto de familia y, luego, se quedara a la cena de gala que ofrecía el rey Felipe en el Palacio Real de Madrid. Pero eso no sucedió.

Los anfitriones de la cena en el Palacio Real eran los reyes Felipe y Letizia , que toman este momento para un encuentro más reservado con los jefes de Estado. El diario El Mundo publicó este miércoles citando fuentes españolas que la embajada argentina solicitó, en nombre de Milei, una audiencia con el rey Felipe VI .

El trámite se realiza oficialmente a través de La Moncloa, que −asegura el medio español− demoraba hasta anoche la respuesta a ese pedido. Fuentes de la Casa Rosada negaron a LA NACION la existencia de una gestión oficial de esas características.

Milei había intentado reunirse con Felipe VI cuando viajó a Madrid el mes pasado, pero el monarca indicó que para recibirlo debía estar en visita de Estado , un estatus que el libertario evitó en sus siete viajes a este país para evitar cruzarse con Sánchez.

El primer encuentro entre Milei y el rey ocurrió en Buenos Aires, cuando el monarca viajó para su asunción en diciembre de 2023. Allí tuvieron un encuentro bilateral durante una hora y forjaron una buena relación, indicaron fuentes españolas. Se volvieron a cruzar el 7 de agosto pasado, cuando coincidieron en la asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella , en Cali.

Sin la foto de familia y la gala de apertura, la única actividad oficial que tendrá entonces el Presidente en su viaje a España será la sesión plenaria de la cumbre, este miércoles a las 9 (las 5 hora argentina), en la Galería de las Colecciones Reales, un museo recientemente inaugurado por la Casa Real.

A las 17 del jueves está previsto que Milei inicie el regreso al país , al que arribaría a las 7.30 del viernes, según la agenda oficial comunicada por la Casa Rosada.

En la sesión plenaria de este jueves Milei se cruzará por primera vez con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , bajo la atenta mirada del rey Felipe VI y otros ocho jefes de Estado que asistirán al encuentro, la mayoría ideológicamente afines al libertario. Sin brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Sánchez será el principal representante del progresismo.

Los ojos estarán posados sobre Milei, que durante su última visita a España llamó la atención por la virulencia de los ataques a Sánchez , al que tildó incluso de “impresentable dictador”, y los insultos a los periodistas. Diplomáticos, funcionarios españoles y corresponsales extranjeros se preguntaron durante estos días si Milei logrará domesticar su estilo durante el encuentro de presidentes.

“Milei es rock” , dijeron este martes desde la Casa Rosada a LA NACION . “Si tiene o quiere decir, lo va a hacer. Es su forma, no se condiciona”, agregó la fuente. viene de tachar de “dictador” a Sánchez en su último viaje a España, dos semanas atrás.

Por lo pronto, la organización del evento no ocultó la preocupación de que su estilo pueda, por primera vez en muchos años, ocasionar una intervención del rey Felipe VI, como ocurrió hace casi 20 años cuando su padre tuvo que frenar a Hugo Chávez con la recordada frase “¡Por qué no te callas!” . “El espacio iberoamericano siempre se ha destacado por el respeto y el consenso entre los presidentes”, remarcaron desde la organización cuando un periodista español les preguntó si habían establecido un protocolo “anti-Milei” para la reunión plenaria, que es el espacio donde intervienen los presidentes. Confían en que la presencia del rey Felipe, que modera el debate, transmita prudencia para la intervención de los mandatarios.

España espera aprobar en el plenario una declaración iberoamericana , una compleja tarea en una región atravesada por una grieta ideológica. Después de meses de negociaciones, las delegaciones de los 22 países que integran el espacio acordaron este martes una declaración conjunta después de eludir la polémica por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba . De hecho, Argentina fue uno de los países que votó la semana pasada en contra de la condena al embargo a la isla en la Organización de las Naciones Unidas .

Aparecieron más problemas cuando el debate derivó en temas de la “batalla cultural” de la ultraderecha latinoamericana, como el cuidado del medio ambiente o los temas de género, que también se habrían sobrepasado gracias a la abstención de algunos países, informó el diario El País . Este miércoles, los cancilleres deberían pulir los últimos detalles del texto antes de llevar la declaración al plenario para que sea ratificada por los jefes de Estado.

Fuente: La Nación