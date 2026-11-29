El presidente Javier Milei aseguró que no felicitará al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez , en caso de que obtenga la victoria en las elecciones de este domingo y afirmó que no tiene interés en asistir a la asunción de su par brasileño, Lula da Silva . El mandatario argentino hizo esas declaraciones en una entrevista con CNN que se emitirá completa esta noche en la señal en español.

Tanto a Sánchez como a Lula, Milei los trató de corruptos. Tal como adelantó LA NACION, el favorito del presidente argentino es Santiago Abascal , el líder del partido de ultra derecha Vox.

Viajó ocho veces a España, pero pese a ello en la Rosada reconocen que no tienen vínculo con el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo .

Milei protagonizó varios choques con Sánchez en el último tiempo y también tuvo un papel destacado en la campaña electoral española.

Durante su último viaje, el PSOE lo recibió con un enrome cartel desplegado en la fachada de su sede que decía: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España” . Sánchez lo convirtió en una de las principales contracaras de su campaña y el líder libertario fue mencionado como un ejemplo negativo en actos y discursos, desde el inicio hasta el cierre de la contienda electoral.

A pesar de sus renovados cuestionamientos a Sánchez, Milei aseguró en la entrevista que el vínculo de la Argentina con España es “muy profundo” y destacó que hay “más de medio millón de argentinos” que residen en ese país.

Además afirmó que en la relación bilateral existe “respeto y afecto” y relativizó el rol de los líderes políticos al definirlos como “aves de paso” .

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente. Después de tantos años de mentalidad socialista creen que lo importante son los jefes de Estado. Y lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso”, manifestó.

En el diálogo con CNN , Milei confirmó que no fue convocado para participar en la asunción de Lula prevista para el próximo 5 de enero . Consultado por el periodista Andrés Oppenheimer sobre la posibilidad de asistir a la ceremonia de Lula, Milei respondió: “Al menos no me invitó”.

Ante la repregunta sobre si le interesaba recibir una invitación, el mandatario fue tajante: “No, no tengo ningún interés que lo haga tampoco”.

Las declaraciones se producen en medio de un marcado deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Milei no reconoció la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente al Flávio Bolsonaro, su aliado político.

En la misma entrevista Milei volvió a acusar a Lula y a ministros brasileños de haberlo insultado y sostuvo que el presidente brasileño financió una campaña contra él en 2023, hizo campaña en Argentina en 2025 e interviene en el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

También calificó a Lula otra vez de “corrupto” y “ladrón” y sostuvo que salió de prisión “por un recurso administrativo” y no porque se hubiera probado su inocencia.

A pesar de la tensión política entre ambos mandatarios, Milei aseguró que “la relación entre Argentina y Brasil está intacta”, aunque inmediatamente acotó el alcance de esa afirmación al señalar: “Comercialmente está intacta”.

Las tensiones aumentaron en julio, cuando Milei participó en Brasil del lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro y volvió a atacar a Lula. Brasil retiró posteriormente a su embajador en Buenos Aires y rebajó el nivel de su representación diplomática.

Fuente: La Nación