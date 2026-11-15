Mendoza: mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años en medio de una pelea

Un hombre de 66 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante una pelea en Guaymallén , Mendoza . El ataque ocurrió en el asentamiento Los Hornos, en la localidad de El Sauce. Por el homicidio, la policía detuvo a dos sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el sábado, minutos antes de la medianoche, sobre la calle Mathus Hoyos. Según fuentes policiales, un vecino llamó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y alertó sobre una pelea entre varios hombres y dijo haber escuchado disparos en el barrio.

Cuando los efectivos de la Subcomisaría Sauce llegaron al lugar, encontraron al hombre gravemente herido . La víctima tenía un balazo en la cabeza y fue trasladada de urgencias al Hospital Central en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Pese a la atención médica, el hombre murió horas después .

Un familiar de la víctima declaró que desde el mediodía mantenían problemas con dos personas conocidas de la zona . Ese testimonio fue clave para orientar la investigación y determinar cómo comenzó el enfrentamiento.

La fiscalía ordenó la intervención de la División Homicidios, la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Los investigadores realizaron peritajes, recolectaron rastros y tomaron declaraciones a vecinos y testigos para reconstruir la secuencia del ataque.

Este domingo, la policía de Mendoza identificó a dos hombres que estarían vinculados con el crimen.

Los sospechosos fueron capturados durante un operativo en el barrio . Uno de ellos fue detenido cerca de su casa, mientras que el otro intentó escapar por los pasillos del asentamiento, y fue alcanzado por los efectivos tras una intensa persecución .

Ambos quedaron alojados en la Comisaría 9ª y a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 18 , que continúa con la investigación para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Fuente: TN