Este jueves, MasterChef Celebrity celebró a las abuelas con una invitada muy especial: la actriz y conductora Virginia Lago . La presencia de la actriz no fue casual: los participantes debieron replicar un plato que ella suele cocinarle a sus nietos.

“ Una juega más con los nietos porque siendo mamá, tenés muchas responsabilidades . Yo he trabajado toda la vida. Ahora puedo divertirme con ellos, disfrutar cuando empiezan a decir cositas. Los abuelos son muy importantes”, indicó Lago, luego de ser presentada por Wanda Nara, la conductora del ciclo.

La actriz llevó al piso su especialidad: canelones . Esta vez, Maru Botana, Germán Martitegui y Julia Debicki (en lugar de Damián Betular), los miembros del jurado hicieron una concesión: permitieron que los participantes probaran el plato que luego debían replicar . Luego, la actriz les dio algunas indicaciones y su receta.

La China Ansa, la poseedora de la medalla plateada, tuvo un beneficio: fue la única que pudo llevarse una porción a su estación para guiarse con las formas y los sabores, y por otro, tuvo acceso a un secreto de la preparación, que la actriz le contó al oído.

En este caso, los participantes no tuvieron que pasar por el mercado porque contaron con todos los ingredientes necesarios.

Mientras cocinaban, Wanda les brindó a algunos la chance de que le hicieran una pregunta sin filtro . La que mejor aprovechó la posibilidad fue Elizabeth Vernaci, que le preguntó qué cambiaría de su vida si tuviera la posibilidad “mágica” de hacerlo, en clara referencia a la compleja situación que Nara transita con su exmarido Mauro Icardi, que tiene como último episodio el escándalo mediático y judicial por supuestas agresiones a la hija de ambos, Francesca.

“Yo no soy de querer que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. ¿Si cambio algo y me esperaba un futuro mejor? No cambiaría nada, ni siquiera mi enfermedad ". La locutora, entonces, relacionó el tema con la enfermedad que ella misma enfrentó y aseguró: “ Cuando te pasa a vos y no a tus hijos, agradecés ”.

Una vez cumplido el tiempo establecido, una hora, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado dieran por comenzada la ronda de degustación fue Luck Ra. El cantante, curiosamente, reveló que nunca antes había preparado ni comido canelones.

“Podrían estar contentas tus abuelas, me parece. El relleno está bien, está sabroso y cremoso. Está bien cocida la acelga. Me gusta que el panqueque esté un poco gordito y que le pusiste queso, al igual que Virginia”, indicó Martitegui, luego de probar. “Para no haber hecho nunca un panqueque ni un canelón, está muy bien. A mí me gustan más finitos porque creo que para canelón de masa está el canelón de masa, y si es de crepe, tiene que saborerar más el relleno”, agregó Botana.

Luego llegó el turno de Pablo Migliore . “Me gustó mucho la presentación, cómo vienen gratinados. La salsa está más jugosa, creo que porque no escurriste el jugo de la sartén, pero a mí me juega a favor porque le da humedad al crepe. Me gustó mucho”, indicó Botana. Y esta vez Martitegui coincidió: “Te quedó muy acuachenta la acelga, pero humectó la ricota. La presentación final sumó. Si hubieses cocinado la cebolla de la salsa en vez de dejarla cruda, estaríamos hablando de que estaríamos emocionados. No hay nada peor que una salsa con cebolla cruda”.

En tercer lugar, pasó Edith Herminda. “La acelga está muy grande. Tendrías que haberla picado más. Tiene muchísima nuez moscada y la cebolla está cruda. Y, para mi gusto, hay un exceso de queso”, aseguró Martitegui. Debicki estuvo de acuerdo: “Lo que pasa con el queso es que a veces ponen de más para que tenga más sabor, pero terminás tapando errores. Hay una desproporción en el relleno; hay mucha acelga y poca ricota. Yo soy del team del crepe finito, así que para mí está demasiado grueso. Está bien presentado y gratinado”.

Inmediatamente, llegó el turno de Martín “Campi” Campilongo . “Le falta sabor, sal, nuez moscada... Y faltó cocinar más la cebolla de la salsa”, sintetizó Botana. El actor se excusó diciendo que había perdido el sentido del gusto, pero su justificación no alcanzó: “Parece el plato de una abuela. Está muy lindo, muy casero, muy hogareño. Me pasa lo mismo que a Maru: siento mucho la cebolla. Podés perder el olfato y el gusto, pero si probás la textura, te das cuenta de que la cebolla está cruda”, explicó Debicki.

Gregorio Roselló pasó orgulloso por haber podido terminar la preparación, porque en un momento llegó a pensar que no iba a lograrlo. “Teníamos la propuesta de Virginia con su receta que era de panqueques clásicos. Te quisiste jugar haciéndolos verdes pero, en este caso, salió mal. Esos diez minutos que te llevó hacer la masa verde faltaron de gratinado. Está como pobre”, indicó Debicki, y Martitegui fue por el mismo camino.

Nazareno Casero corrió con un poco más de suerte. “La presentación es distinta a la de Virginia, pero muy prolija. Están gratinados. Sí me pasa que está un poco crudo el morrón y a los vegetales de la salsa les faltó cocción. El panqueque está finito, que es el grosor que a mí me gusta”, expresó Debicki después de probar. Y Botana sumó: “A mí me hubiera gustado que tuviera un poco más de salsa; lo veo medio pobretón. Está sabroso, con un buen gratinado y un buen relleno”.

Vernaci, una vez más, convenció al jurado. “Es el primer plato que tiene gusto a ‘abuela’. No escatimaste en nada: tiene buen relleno, tiene crepes finitos, tiene mucha salsa, tiene queso, está el gratinado, la presentación”, elogió Botana. “Siempre que vengo cocinás muy rico. A mí también me hizo acordar mucho a mi abuela. Está sabroso, está húmedo. Le falta un poco de gratinado, porque el tiempo te jugó en contra, pero, la verdad, muy rico el plato”, sumó Debicki.

Karina Mazzoco pasó muy confiada con su preparación y tenía razón: antes de que comenzaran formalmente con las devoluciones, Martitegui aseguró que fue la única que no presentó cebolla cruda y Julia agregó: “Apareció la salsa de tomate”.

Luego, Martitegui expresó: “Me emocioné porque el plato está muy bien. Creo que ya nació una participante con la que te hay que tener mucho cuidado. La salsa está maravillosa, el grosor del crepe es perfecto. Realmente, muy bien”. Botana sumó elogios: “Tiene la combinación de sabores perfecta, se siente la nuez moscada, la salsa de tomate. Está muy, muy rico”.

Para el final quedó Ansa, la poseedora del “secreto” de Virginia Lago. “Me dijo que lo hiciera con amor”, reveló antes de que comenzaran a probar sus canelones. “Me encantó. Están bien gratinados, está sabroso... Me hiciste caso con el tip de mixear el relleno. Muy bien”, sintetizó Debicki. “A mí también me gustó. El relleno está compacto, la proporción de ricota y acelga está perfecta. La salsa está bien, el grosor de los panqueques y el gratinado también”.

Solo faltaba saber quiénes, de acuerdo a su desempeño, pasarían a la noche de beneficios y quiénes a la noche de última chance. Después de deliberar, los miembros del jurado revelaron su designio. Esta vez , los mejores platos fueron cuatro: los de Mazzocco, Vernaci, Ansa y Luck Ra.

Fuente: La Nación