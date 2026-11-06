Martín Fierro de Cable 2026: quiénes son los nominados a los premios de APTRA

El próximo jueves se desarrollará la entrega de premios de los Martín Fierro de Cable 2026 y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( APTRA ) ya publicó a todos los nominados. LN+ competirá por cinco galardones, entre ellos en la categoría “Económico” con el programa Comunidad de Negocios de José Del Rio .

En total se repartirán 35 estatuillas , incluyendo premios a programas, columnistas, conductores, producción, documentales y panelistas, entre otros.

Por LN + , además de José Del Rio con Comunidad de Negocios, participarán Esteban Trebucq , nominado a mejor noticiero central con Más Verdad; Débora Plager , a mejor labor periodística femenina; Daniel Bilotta ; a mejor columnista político y Nicolás Pizzi , a mejor columnista policial/judicial.

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Fuente: La Nación