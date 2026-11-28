El Tribunal del Mar rechazó este sábado el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas y esa decisión fue avalada por 18 de los 21 jueces. El reclamo del Gobierno de Javier Milei apuntaba a que se interrumpa el proyecto Sea Lion que llevan adelante la empresa israelí Nativas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Entre los principales argumentos de los jueces que rechazaron el pedido argentino se advierte una falta de jurisdicción prima facie sobre disputas de soberanía territorial . El Tribunal recordó su jurisprudencia constante según la cual una controversia que requiera la determinación de una cuestión de soberanía territorial terrestre no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención.

También puntualiza el fallo la inaplicabilidad prima facie de los derechos de Estado ribereño . El Tribunal señaló que los derechos soberanos sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental presuponen que el Estado titular es el Estado ribereño, es decir, soberano del territorio terrestre que comprende dicha costa.

Otro aspecto central en el fallo del tribunal es la necesidad previa de determinar la soberanía territorial en materias ambientales. En ese caso, al reclamo de que la autorización unilateral del Reino Unido impedía a Argentina cumplir con sus obligaciones ambientales bajo los artículos 192 y 194 en las "zonas marítimas disputadas", el Tribunal concluyó que determinar si existió tal interferencia requeriría establecer primero qué parte tiene la jurisdicción del Estado ribereño en esa zona .

En este sentido, señala que eso exigiría necesariamente una decisión sobre la soberanía de las Islas Malvinas .

El fallo también pone el foco en una ausencia de base jurisdiccional autónoma en las normas de solución pacífica y buena fe. El Tribunal determinó que el artículo 279 (la obligación de resolver controversias por medios pacíficos y la no agravación del conflicto) no puede servir por sí solo como base independiente de jurisdicción ni ser utilizado para someter reclamos sobre los cuales se carece de ella.

Además, los jueces que votaron contra el reclamo argentino tomaron nota y dejaron constancia de las declaraciones del Reino Unido de que la extracción no comenzará antes de marzo de 2028, la perforación no iniciará antes del 21 de marzo de 2027 y el régimen de licencias se encuentra suspendido.

Por su parte, los tres jueces que votaron en línea con el reclamo argentino fueron el japonés Hidehisa Horinouchi, el indio Bimal Patel y el argentino Raúl Vinuesa, juez ad hoc designado por Argentina.

El Estado argentino había estructurado su reclamo en cuatro ejes centrales. En primer lugar, con el foco en los derechos soberanos del Estado ribereño, alegó la violación de los artículos 2, 56 y 77 de la CONVEMAR, argumentando que las autorizaciones unilaterales de exploración y explotación de hidrocarburos vulneran sus derechos soberanos exclusivos sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

También consideró el pedido argentino que ambas partes deben realizar esfuerzos para concertar arreglos provisionales y abstenerse de actos que pongan en peligro o dificulten un arreglo definitivo. Un tercer eje del reclamo argentino advertía que las acciones unilaterales del Reino Unido le impedían cumplir con sus propias obligaciones de proteger y preservar el medio marino en las áreas marítimas en disputa.

Además, fundamentado en los artículos 279 y 300 de la CONVEMAR, Argentina argumentó que el Reino Unido incumplió el deber de resolver las controversias por medios pacíficos, de actuar de buena fe y de abstenerse de adoptar medidas que agraven o extiendan la disputa.

Fuente: Clarín