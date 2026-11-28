En un fuerte golpe al pedido del gobierno argentino, el Tribunal Internacional del Mar rechazó por mayoría el pedido argentino para que se ordenara de manera al Reino Unido frenar las actividades petrolíferas en las Malvinas.

Argentina le había solicitado a fines de septiembre cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

Fuente: Clarín