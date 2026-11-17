MADARIAGA: Dos adolescentes fueron identificados por realizar grafitis en el anfiteatro del Bicentenario

MADARIAGA

El hecho fue advertido a través de las cámaras de seguridad. Los jóvenes fueron interceptados en el lugar y quedaron a disposición de sus familiares, por disposición de la Justicia.





Dos adolescentes de 17 años fueron identificados el lunes 16 de noviembre luego de ser observados mientras realizaban grafitis en una de las paredes del anfiteatro de General Madariaga, ubicado en la calle 4, entre 31 y 33.





La situación fue detectada mediante el sistema de cámaras de seguridad, desde donde se dio aviso al personal policial para que acudiera al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron a los dos jóvenes, quienes habrían utilizado un fibrón negro para realizar las inscripciones sobre la pared del espacio público.





Ante lo ocurrido, intervino la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Dolores, a cargo de la doctora Andriuolo, que dispuso iniciar actuaciones por daño agravado por tratarse de un bien público.





Por tratarse de menores de edad, la fiscalía ordenó notificarlos de la formación de la causa y posteriormente entregarlos a sus responsables adultos, sin adoptar otras medidas. En el procedimiento también intervino personal del Servicio Local para asistir a los adolescentes.





Finalmente, ambos fueron retirados del lugar por sus familiares, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.