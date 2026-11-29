MADARIAGA

Con más de 30 grados de temperatura, una importante presencia de público y definiciones que se extendieron hasta la última jornada, General Madariaga volvió a ser escenario de una gran fiesta del automovilismo. El tradicional Rally “Pagos del Tuyú” puso punto final al campeonato 2026 del Rally Mar y Sierras, luego de ocho fechas disputadas.





Mario y Bautista Llinas, a bordo de un Volkswagen Gol, se quedaron con la clasificación general de la octava fecha y repitieron la victoria conseguida el sábado. El piloto volvió a demostrar su especialidad en los caminos madariaguenses, donde ya había celebrado triunfos en distintas categorías y con diferentes vehículos.





La definición de los campeonatos también dejó momentos destacados. En la Clase A, César Bilbao, navegado por Claudio San Martino, aseguró una nueva corona tras la primera etapa. En la RC2S, Alfredo Dávila se consagró luego de una definición por desempate frente a José Luis Catera, ya que ambos terminaron igualados en puntos. El reglamento favoreció a Dávila por haber conseguido más victorias durante el año.





En la Junior, Jorge Villarino y Sebastián Urriza completaron un fin de semana perfecto: ganaron las dos competencias y alcanzaron su tercer campeonato consecutivo. En la N3, Pablo Carcano y Fernando Strangis se quedaron con el título, mientras que Braian Cemborain y Braian Figueroa festejaron en la AH, tras una definición que cambió luego de la desclasificación de Lisandro Villano en la verificación técnica final.





La última jornada también tuvo otros ganadores. Marina Goicoechea y Daniel Pérez se impusieron en la RCMR, en el debut de la piloto con un auto de tracción integral; Manuel Sancho celebró ante su público en la RC5; Leonardo y Agustín Cirillo ganaron en la N7; Agustín y Leonardo Díaz se llevaron las dos carreras de la N1, y Juan María Melón Gil y Renzo Fileni cerraron la temporada con una victoria en la N1 Light, categoría en la que ya habían asegurado el campeonato.





Con campeonatos definidos, triunfos repartidos y una importante convocatoria a la vera de los caminos, Madariaga despidió el calendario 2026 reafirmando su lugar como Capital Provincial del Rally y cuna del Rally Mar y Sierras.