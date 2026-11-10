Luciano García, pastelero: “Con 600 gramos de harina y 250 de manteca salen hasta 18 medialunas”

Las medialunas de manteca de las panaderías clásicas pueden prepararse en casa con resultados profesionales. Luciano García , reconocido pastelero, compartió una receta que permite elaborar entre 14 y 18 unidades con cantidades precisas y una técnica que utiliza diariamente en su negocio.

El especialista explicó que la clave está en combinar dos tipos de harina, utilizar manteca de buena calidad y respetar los tiempos de descanso . Su preparación es ideal tanto para quienes buscan acompañar el mate como para quienes quieren comenzar un pequeño emprendimiento de pastelería.

Para pintar las medialunas antes de hornearlas:

Una de las recomendaciones principales de García es utilizar mitad de harina 000 y mitad de harina 0000, ya que permite obtener una masa con suficiente elasticidad para estirarla sin que se rompa durante el proceso de laminado.

Para García, uno de los aspectos más importantes es evitar que la manteca se derrita durante el laminado. Por eso recomienda trabajarla a una temperatura aproximada de entre 12 y 15 °C , cuando conserva una textura flexible.

Otro punto fundamental es el descanso en frío. En lugar de acelerar la fermentación utilizando grandes cantidades de levadura, el especialista prefiere dejar la masa refrigerada durante varias horas .

Con una sola preparación pueden obtenerse hasta 18 unidades, aunque el rendimiento depende del tamaño elegido.

Finalmente, para convertir la receta en un emprendimiento, también es importante calcular los costos de los ingredientes, el consumo del horno y el precio de los envases .

Fuente: TN